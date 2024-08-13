На Донеччині загинули четверо Героїв з Луцької громади





Про це Ігор Поліщук.



На жаль, маємо ще 4 втрати.



"Лучанин Стасюк Микола Вячеславович, 22.08.1977 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого стрільця-оператора 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецького роти 1 стрілецького батальйону.



Солдат Стасюк Микола Вячеславович помер 13.08.2024 року, від отриманих поранень, під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Новоселівка Донецької області.



Лучанин Тренін Андрій Федорович, 03.05.1980 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 3 мотопіхотного відділення 3 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.



Солдат Тренін Андрій Федорович загинув 15.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Торецьк Донецької області.



Лучанин Бернадин Олександр Анатолійович, 04.08.1979 року народження, проходив військову службу за контрактом у складі військової частини на посаді командира інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону.



Молодший лейтенант Бернадин Олександр Анатолійович загинув 18.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Залізне Донецької області.



Мешканець с. Милуші Луцької міської територіальної громади Білик Василь Петрович, 01.01.1993 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 3 кулеметного відділення 2 кулеметного взводу роти вогневої підтримки.



Молодший сержант Білик Василь Петрович, загинув 17.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Птиче Донецької області.



Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинули четверо Героїв з Луцької громади.Про це повідомив Луцький міський головаНа жаль, маємо ще 4 втрати."Лучанин, 22.08.1977 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого стрільця-оператора 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецького роти 1 стрілецького батальйону.Солдат Стасюк Микола Вячеславович помер 13.08.2024 року, від отриманих поранень, під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Новоселівка Донецької області.Лучанин, 03.05.1980 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 3 мотопіхотного відділення 3 мотопіхотного взводу 1 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.Солдат Тренін Андрій Федорович загинув 15.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Торецьк Донецької області.Лучанин, 04.08.1979 року народження, проходив військову службу за контрактом у складі військової частини на посаді командира інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону.Молодший лейтенант Бернадин Олександр Анатолійович загинув 18.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Залізне Донецької області.Мешканець с. Милуші Луцької міської територіальної громади Білик Василь Петрович, 01.01.1993 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 3 кулеметного відділення 2 кулеметного взводу роти вогневої підтримки.Молодший сержант, загинув 17.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Птиче Донецької області.Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію