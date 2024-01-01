«Клімат дещо змінюється»: синоптики зафіксували в Луцьку два температурні рекорди в серпні
Сьогодні, 14:58
17 та 18 серпня синоптики зафіксували в Луцьку черговий рекорд максимальної температури повітря. Температурні рекорди в літню пору, особливо в серпні, на Волині почастішали.
Про це в коментарі Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник.
17 серпня максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на +0,9°С рекордне значення 2023 року. За даними спостережень метеостанції температура цього дня становила +32,9°С. 18 серпня максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на +0,9°С рекордне значення 1985 року і сягнула +32,4°С.
Зі слів Лесі Пасічник, такі температурні показники цими вихідними зумовило тепле і сухе повітря з південних широт, зокрема з півночі Африки.
"Останніми роками спостерігаємо ефект глобального потепління. Є у нас на Волині тенденція до високих температур в серпні. Ще 20-30 років високі серпневі показники були значно рідше, ніж останні 5 років. Клімат дещо змінюється в сторону зменшення кількості опадів, і стає все сухіше і тепліше ", — сказала синоптикиня.
В останній декаді серпня цього року, розповіла Леся Пасічник, температурні показники в області — на рівні 33-35 градусів тепла. З її слів, ймовірно ще один черговий рекорд у серпні можна очікувати 21 серпня.
Синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник додала: за останні 15 років середня річна температура на Волині підвищилася на 2 градуси, що підкреслює загальну тенденцію щодо зміни клімату.
Що відомо про попередні температурні рекорди у Луцьку
16 березня 2024 року стовпчики термометрів піднялися до +14,0°С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1983 році.
2 квітня в обласному центрі Волині синоптики зафіксували черговий температурний максимум. Стовпчики термометрів показали +24,5°С. Це був четвертий температурний рекорд поспіль.
До цього синоптики повідомляли, що рекордною температура також була 30 і 31 березня. 30 березня стовпчики термометрів показували +23,5°С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1947 році, тоді було +21,4°С, а 31 березня температура повітря в Луцьку перевищила на 2,9°С рекордне значення 1968 року і склала +24,6°С. 8 квітня максимальна температура повітря в Луцьку цього дня становила 25,0°С.
Перший температурний рекорд, який зафіксували синоптики влітку 2024 року, відбувся 13 липня: температура перевищила на 2,3°С рекордне значення 2016 року.
Довідково: у Волинському обласному гідрометеоцентрі, спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.
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Про це в коментарі Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник.
17 серпня максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на +0,9°С рекордне значення 2023 року. За даними спостережень метеостанції температура цього дня становила +32,9°С. 18 серпня максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на +0,9°С рекордне значення 1985 року і сягнула +32,4°С.
Зі слів Лесі Пасічник, такі температурні показники цими вихідними зумовило тепле і сухе повітря з південних широт, зокрема з півночі Африки.
"Останніми роками спостерігаємо ефект глобального потепління. Є у нас на Волині тенденція до високих температур в серпні. Ще 20-30 років високі серпневі показники були значно рідше, ніж останні 5 років. Клімат дещо змінюється в сторону зменшення кількості опадів, і стає все сухіше і тепліше ", — сказала синоптикиня.
В останній декаді серпня цього року, розповіла Леся Пасічник, температурні показники в області — на рівні 33-35 градусів тепла. З її слів, ймовірно ще один черговий рекорд у серпні можна очікувати 21 серпня.
Синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник додала: за останні 15 років середня річна температура на Волині підвищилася на 2 градуси, що підкреслює загальну тенденцію щодо зміни клімату.
Що відомо про попередні температурні рекорди у Луцьку
16 березня 2024 року стовпчики термометрів піднялися до +14,0°С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1983 році.
2 квітня в обласному центрі Волині синоптики зафіксували черговий температурний максимум. Стовпчики термометрів показали +24,5°С. Це був четвертий температурний рекорд поспіль.
До цього синоптики повідомляли, що рекордною температура також була 30 і 31 березня. 30 березня стовпчики термометрів показували +23,5°С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1947 році, тоді було +21,4°С, а 31 березня температура повітря в Луцьку перевищила на 2,9°С рекордне значення 1968 року і склала +24,6°С. 8 квітня максимальна температура повітря в Луцьку цього дня становила 25,0°С.
Перший температурний рекорд, який зафіксували синоптики влітку 2024 року, відбувся 13 липня: температура перевищила на 2,3°С рекордне значення 2016 року.
Довідково: у Волинському обласному гідрометеоцентрі, спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.
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