«Клімат дещо змінюється»: синоптики зафіксували в Луцьку два температурні рекорди в серпні

«Клімат дещо змінюється»: синоптики зафіксували в Луцьку два температурні рекорди в серпні
17 та 18 серпня синоптики зафіксували в Луцьку черговий рекорд максимальної температури повітря. Температурні рекорди в літню пору, особливо в серпні, на Волині почастішали.

Про це в коментарі Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник.

17 серпня максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на +0,9°﻿С рекордне значення 2023 року. За даними спостережень метеостанції температура цього дня становила +32,9°﻿С. 18 серпня максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на +0,9°﻿С рекордне значення 1985 року і сягнула +32,4°﻿С.

Зі слів Лесі Пасічник, такі температурні показники цими вихідними зумовило тепле і сухе повітря з південних широт, зокрема з півночі Африки.

"Останніми роками спостерігаємо ефект глобального потепління. Є у нас на Волині тенденція до високих температур в серпні. Ще 20-30 років високі серпневі показники були значно рідше, ніж останні 5 років. Клімат дещо змінюється в сторону зменшення кількості опадів, і стає все сухіше і тепліше ", — сказала синоптикиня.

В останній декаді серпня цього року, розповіла Леся Пасічник, температурні показники в області — на рівні 33-35 градусів тепла. З її слів, ймовірно ще один черговий рекорд у серпні можна очікувати 21 серпня.

Синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник додала: за останні 15 років середня річна температура на Волині підвищилася на 2 градуси, що підкреслює загальну тенденцію щодо зміни клімату.

Що відомо про попередні температурні рекорди у Луцьку

16 березня 2024 року стовпчики термометрів піднялися до +14,0°﻿С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1983 році.

2 квітня в обласному центрі Волині синоптики зафіксували черговий температурний максимум. Стовпчики термометрів показали +24,5°﻿С. Це був четвертий температурний рекорд поспіль.

До цього синоптики повідомляли, що рекордною температура також була 30 і 31 березня. 30 березня стовпчики термометрів показували +23,5°﻿С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1947 році, тоді було +21,4°﻿С, а 31 березня температура повітря в Луцьку перевищила на 2,9°﻿С рекордне значення 1968 року і склала +24,6°﻿С. 8 квітня максимальна температура повітря в Луцьку цього дня становила 25,0°﻿С.

Перший температурний рекорд, який зафіксували синоптики влітку 2024 року, відбувся 13 липня: температура перевищила на 2,3°﻿С рекордне значення 2016 року.

Довідково: у Волинському обласному гідрометеоцентрі, спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.

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Теги: Волинь, температурний рекорд
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