Жителі Покровська на Донеччині мають максимум два тижні на евакуацію, — МВА





Про це в етері «Радіо Свобода» заявив очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, пише



За його словами, якщо раніше з Покровської громади виїжджали 500-600 людей на місяць, то зараз така кількість покидає регіон щодня. Він також додав, що вже цього тижня у громаді можуть запровадити примусову евакуацію сімей із дітьми — наразі там перебувають 4788 дітей.



Добряк також додав, що з урахуванням темпів просування російської армії, у цивільних є щонайбільше два тижні, аби покинути місто. За його словами, левова частка населення громади залишає регіон за допомогою власного транспорту. Очільник Покровської МВА наголошує, що місцева влада має ресурс евакуйовувати по тисячі людей щодня.



«На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що тиждень — там буде згортатися потихеньку», — додав Добряк.



Наступ росіян на Покровськ



За даними Генштабу ЗСУ, Покровський напрямок на Донеччині залишається «найгарячішим».



Так, упродовж минулої доби, 18 серпня, українські захисники відбили 45 ворожих штурмів у районах Воздвиженки, Калинового, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Новогродівки, Завітного, Скучного та Михайлівки. Найбільша концентрація атак була біля Воздвиженки та Новогродівки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З міста Покровськ на Донеччині, до якого активно проривається російська армія, стали активніше виїжджати цивільні. Жителі мають максимум два тижні, аби виїхати звідти.Про це в етері «Радіо Свобода» заявив очільник Покровської міської військової адміністрації, пише Громадське За його словами, якщо раніше з Покровської громади виїжджали 500-600 людей на місяць, то зараз така кількість покидає регіон щодня. Він також додав, що вже цього тижня у громаді можуть запровадити примусову евакуацію сімей із дітьми — наразі там перебувають 4788 дітей.Добряк також додав, що з урахуванням темпів просування російської армії, у цивільних є щонайбільше два тижні, аби покинути місто. За його словами, левова частка населення громади залишає регіон за допомогою власного транспорту. Очільник Покровської МВА наголошує, що місцева влада має ресурс евакуйовувати по тисячі людей щодня.«На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що тиждень — там буде згортатися потихеньку», — додав Добряк.За даними Генштабу ЗСУ, Покровський напрямок на Донеччині залишається «найгарячішим».Так, упродовж минулої доби, 18 серпня, українські захисники відбили 45 ворожих штурмів у районах Воздвиженки, Калинового, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Новогродівки, Завітного, Скучного та Михайлівки. Найбільша концентрація атак була біля Воздвиженки та Новогродівки.

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