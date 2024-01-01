На Волині 28-річна водійка зіткнулася із бетонним парканом і стовпом та перекинулася: семеро постраждалих
Сьогодні, 12:58
На Камінь-Каширщині внаслідок ДТП постраждало семеро людей: слідчі з’ясовують обставини.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Троє із постраждали у лікарні, серед них – малолітня дитина.
Автопригода трапилася учора, 18 серпня, на вулиці Зелена у селищі Воєгоще.
28-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Renault Megane, ймовірно, не впоралась з керуванням та зіткнулася із бетонним парканом і електроопорою, автомобіль перевернувся.
Внаслідок ДТП водійка та шестеро пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження. Її та двох пасажирів, 30 та 4 роки, госпіталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясують усі обставини автопригоди. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Троє із постраждали у лікарні, серед них – малолітня дитина.
Автопригода трапилася учора, 18 серпня, на вулиці Зелена у селищі Воєгоще.
28-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Renault Megane, ймовірно, не впоралась з керуванням та зіткнулася із бетонним парканом і електроопорою, автомобіль перевернувся.
Внаслідок ДТП водійка та шестеро пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження. Її та двох пасажирів, 30 та 4 роки, госпіталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясують усі обставини автопригоди. Слідство триває.
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