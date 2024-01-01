На Волині 28-річна водійка зіткнулася із бетонним парканом і стовпом та перекинулася: семеро постраждалих

На Волині 28-річна водійка зіткнулася із бетонним парканом і стовпом та перекинулася: семеро постраждалих
На Камінь-Каширщині внаслідок ДТП постраждало семеро людей: слідчі з’ясовують обставини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Троє із постраждали у лікарні, серед них – малолітня дитина.

Автопригода трапилася учора, 18 серпня, на вулиці Зелена у селищі Воєгоще.

28-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Renault Megane, ймовірно, не впоралась з керуванням та зіткнулася із бетонним парканом і електроопорою, автомобіль перевернувся.

Внаслідок ДТП водійка та шестеро пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження. Її та двох пасажирів, 30 та 4 роки, госпіталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
На Волині 28-річна водійка зіткнулася із бетонним парканом і стовпом та перекинулася: семеро постраждалих

У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясують усі обставини автопригоди. Слідство триває.
На Волині 28-річна водійка зіткнулася із бетонним парканом і стовпом та перекинулася: семеро постраждалих


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, водійка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жителі Покровська на Донеччині мають максимум два тижні на евакуацію, — МВА
Сьогодні, 13:45
На Волині поліцейські їхали на виклик про домашнє насильство, а виявили незаконний арсенал зброї
Сьогодні, 13:15
На Волині 28-річна водійка зіткнулася із бетонним парканом і стовпом та перекинулася: семеро постраждалих
Сьогодні, 12:58
«Прикрив собою побратима»: спогади про загиблого на війні лучанина Івана Газюка
Сьогодні, 12:16
Волинські медики-рятувальники повернулись на ротацію з деокупованих територій
Сьогодні, 11:35
Схожі новини
На Волині 45-річна водійка виїхала на бордюр та збила двох пішоходів На Волині 45-річна водійка виїхала на бордюр та збила двох пішоходів
25 травень, 09:59
У Луцьку водійка збила 9-річну дівчинку У Луцьку водійка збила 9-річну дівчинку
15 травень, 11:23
На Волині 16-річна п`яна водійка збила чоловіка: втікаючи з місця аварії, дівчина злетіла у кювет На Волині 16-річна п`яна водійка збила чоловіка: втікаючи з місця аварії, дівчина злетіла у кювет
07 травень, 11:31
Не мав постійного місця проживання: встановили особу чоловіка, якого на смерть збила волинянка Не мав постійного місця проживання: встановили особу чоловіка, якого на смерть збила волинянка
05 березень, 16:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жителі Покровська на Донеччині мають максимум два тижні на евакуацію, — МВА
Сьогодні, 13:45
 0
На Волині поліцейські їхали на виклик про домашнє насильство, а виявили незаконний арсенал зброї
Сьогодні, 13:15
 0
На Волині 28-річна водійка зіткнулася із бетонним парканом і стовпом та перекинулася: семеро постраждалих
Сьогодні, 12:58
 0
«Прикрив собою побратима»: спогади про загиблого на війні лучанина Івана Газюка
Сьогодні, 12:16
 0
Волинські медики-рятувальники повернулись на ротацію з деокупованих територій
Сьогодні, 11:35
 0
Медіа
відео
1/8