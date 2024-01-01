На Волині поліцейські їхали на виклик про домашнє насильство, а виявили незаконний арсенал зброї

Поліцейські під час опрацювання виклику виявили у помешканні чоловіка боєприпаси. Тепер, поруч з адміністративною, він понесе і кримінальну відповідальність.Учора вночі під час патрулювання працівникам сектору реагування патрульної поліції надійшов виклик про побутовий конфлікт у Цумані.По прибуттю на адресу та з’ясуванню усіх обставин конфлікту поліцейські виявили у помешканні патрони, гільзи, кулі, а також гранату. Правоохоронці встановили, що вони належать 36-річному місцевому мешканцю.На місце події відразу ж викликали слідчо-оперативну групу. Поліцейські вилучили усі 19 набоїв, разом із окремими їх частинами та гранатою. Їх скерують на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.Нагадуємо, що відповідно до положень цієї ж статті особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, не підлягає кримінальній відповідальності.