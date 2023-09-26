На Волині розшукують чоловіка, який пішов у ліс і заблукав
Сьогодні, 14:13
На Волині рятувальники проводять роботи з пошуку чоловіка, який заблукав у лісі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
18 серпня о 18:22 до служби 102 надійшло повідомлення про те, що в лісі поблизу села Заріка Камінь-Каширського району заблукав у лісі чоловік.
Для пошуку людини залучено співробітників поліції, рятувальників з Камінь-Каширщини, співробітників Головного управління ДСНС області з спеціальними безпілотними засобами пошуку людини, кінологічну службу, прикордонників та місцевих мешканців.
Сьогодні пошуки продовжено.
Від ДСНС залучено 16 чоловік особового складу, три одиниці техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
18 серпня о 18:22 до служби 102 надійшло повідомлення про те, що в лісі поблизу села Заріка Камінь-Каширського району заблукав у лісі чоловік.
Для пошуку людини залучено співробітників поліції, рятувальників з Камінь-Каширщини, співробітників Головного управління ДСНС області з спеціальними безпілотними засобами пошуку людини, кінологічну службу, прикордонників та місцевих мешканців.
Сьогодні пошуки продовжено.
Від ДСНС залучено 16 чоловік особового складу, три одиниці техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Клімат дещо змінюється»: синоптики зафіксували в Луцьку два температурні рекорди в серпні
Сьогодні, 14:58
На Волині розшукують чоловіка, який пішов у ліс і заблукав
Сьогодні, 14:13
На Волині поліцейські їхали на виклик про домашнє насильство, а виявили незаконний арсенал зброї
Сьогодні, 13:15