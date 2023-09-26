На Волині розшукують чоловіка, який пішов у ліс і заблукав





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



18 серпня о 18:22 до служби 102 надійшло повідомлення про те, що в лісі поблизу села Заріка Камінь-Каширського району заблукав у лісі чоловік.



Для пошуку людини залучено співробітників поліції, рятувальників з Камінь-Каширщини, співробітників Головного управління ДСНС області з спеціальними безпілотними засобами пошуку людини, кінологічну службу, прикордонників та місцевих мешканців.



Сьогодні пошуки продовжено.



Від ДСНС залучено 16 чоловік особового складу, три одиниці техніки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники проводять роботи з пошуку чоловіка, який заблукав у лісі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.18 серпня о 18:22 до служби 102 надійшло повідомлення про те, що в лісі поблизу села Заріка Камінь-Каширського району заблукав у лісі чоловік.Для пошуку людини залучено співробітників поліції, рятувальників з Камінь-Каширщини, співробітників Головного управління ДСНС області з спеціальними безпілотними засобами пошуку людини, кінологічну службу, прикордонників та місцевих мешканців.Сьогодні пошуки продовжено.Від ДСНС залучено 16 чоловік особового складу, три одиниці техніки.

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