На Волині розшукують чоловіка, який пішов у ліс і заблукав

На Волині розшукують чоловіка, який пішов у ліс і заблукав
На Волині рятувальники проводять роботи з пошуку чоловіка, який заблукав у лісі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

18 серпня о 18:22 до служби 102 надійшло повідомлення про те, що в лісі поблизу села Заріка Камінь-Каширського району заблукав у лісі чоловік.

Для пошуку людини залучено співробітників поліції, рятувальників з Камінь-Каширщини, співробітників Головного управління ДСНС області з спеціальними безпілотними засобами пошуку людини, кінологічну службу, прикордонників та місцевих мешканців.

Сьогодні пошуки продовжено.
На Волині розшукують чоловіка, який пішов у ліс і заблукав

Від ДСНС залучено 16 чоловік особового складу, три одиниці техніки.
На Волині розшукують чоловіка, який пішов у ліс і заблукав

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Теги: Волинь, чоловік, заблукав, ліс
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