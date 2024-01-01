У Луцьку на Теремнівському ставку ледь не втопилася трирічна дівчинка

У Луцьку рятувальники запобігли нещасному випадку на Теремнівському ставку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Безпечно купатись там, де є рятувальний пост - аксіома!Про це засвідчив випадок, що завершився благополучно тільки завдяки працівникам комунального рятувального поста у Луцьку на Теремнівському ставку.18 серпня близько 16:00 рятувальникпомітив, як до води наближається маленька дівчинка з надувним колом і має намір зайти у воду.Підійшовши до лінії води, дівчинка раптом перечепилася і впала головою вниз у воду.Рятувальник миттю кинувся до дитини, підхопив її з води та разом з стороннім чоловіком дістав налякану дівчинку на берег.Дитина була дуже налякана тим, що трапилось, на її плач прибігли бабуся та дідусь — вони прийшли до ставка разом, але не помітили, коли онучка пішла до води.На щастя, трирічна дівчинка оговталась, медична допомога не знадобилась."Нехай цей випадок стане пересторогою для всіх батьків та їх батьків - відпускати дітей до води без нагляду небезпечно! А купатись краще там, де діє рятувальний пост", - наголошують рятувальники.