У Луцьку на Теремнівському ставку ледь не втопилася трирічна дівчинка

У Луцьку на Теремнівському ставку ледь не втопилася трирічна дівчинка
У Луцьку рятувальники запобігли нещасному випадку на Теремнівському ставку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Безпечно купатись там, де є рятувальний пост - аксіома!

Про це засвідчив випадок, що завершився благополучно тільки завдяки працівникам комунального рятувального поста у Луцьку на Теремнівському ставку.

18 серпня близько 16:00 рятувальник Ярослав помітив, як до води наближається маленька дівчинка з надувним колом і має намір зайти у воду.

Підійшовши до лінії води, дівчинка раптом перечепилася і впала головою вниз у воду.

Рятувальник миттю кинувся до дитини, підхопив її з води та разом з стороннім чоловіком дістав налякану дівчинку на берег.

Дитина була дуже налякана тим, що трапилось, на її плач прибігли бабуся та дідусь — вони прийшли до ставка разом, але не помітили, коли онучка пішла до води.

На щастя, трирічна дівчинка оговталась, медична допомога не знадобилась.
У Луцьку на Теремнівському ставку ледь не втопилася трирічна дівчинка

"Нехай цей випадок стане пересторогою для всіх батьків та їх батьків - відпускати дітей до води без нагляду небезпечно! А купатись краще там, де діє рятувальний пост", - наголошують рятувальники.

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Теги: Луцьк, дівчинка, рятувальники, вода
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