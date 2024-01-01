Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 серпня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 20 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ. Гроза. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 19-21°, вдень 27-29°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ. Грози.
Вітер північний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 20 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ. Гроза. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 19-21°, вдень 27-29°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ. Грози.
Вітер північний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 серпня
Сьогодні, 20:00
Мер міста звернувся до розпорядників Луцького замку щодо проведення фестивалю Lutsk Food Fest
Сьогодні, 19:28
Премʼєр Китаю поїде в росію та Білорусь. Для чого?
Сьогодні, 18:04