Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 серпня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 серпня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 20 серпня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ. Гроза. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 19-21°, вдень 27-29°.

Волинська область

Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ. Грози.

Вітер північний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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