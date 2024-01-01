Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 серпня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 20 серпня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ. Гроза. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 19-21°, вдень 27-29°.



Волинська область



Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ. Грози.



Вітер північний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 серпня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ. Гроза. Вітер північний, 5-10 м/с.Температура вночі 19-21°, вдень 27-29°.Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ. Грози.Вітер північний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°.

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