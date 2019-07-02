На Волині на смерть розбився мотоцикліст
Сьогодні, 21:57
На Маневиччині, поблизу села Чорниж, сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода.
Про це інформує сайт новин Луцька та Волині «Конкурент», посилаючись на повідомлення очевидців події.
Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталась близько 18:00 у понеділок, 19 серпня.
Зі слів очевидців, мотоцикліст «ліфана» не впорався з керуванням, впав та помер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує сайт новин Луцька та Волині «Конкурент», посилаючись на повідомлення очевидців події.
Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталась близько 18:00 у понеділок, 19 серпня.
Зі слів очевидців, мотоцикліст «ліфана» не впорався з керуванням, впав та помер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У 2024 році Німеччина передасть Україні ще дві IRIS-T, танки Gepard та іншу військову допомогу
Сьогодні, 23:19
Коли і де на Волині відключатимуть світло 20 серпня
Сьогодні, 22:38
На Волині на смерть розбився мотоцикліст
Сьогодні, 21:57
У місті на Волині негода зірвала дах та понівечила автівку. ФОТО
Сьогодні, 21:16
Відійшов у засвіти захисник з Волині Руслан Матвійчук
Сьогодні, 20:41