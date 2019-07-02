На Волині на смерть розбився мотоцикліст





Про це інформує



Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталась близько 18:00 у понеділок, 19 серпня.



Зі слів очевидців, мотоцикліст «ліфана» не впорався з керуванням, впав та помер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Маневиччині, поблизу села Чорниж, сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода.Про це інформує сайт новин Луцька та Волині «Конкурент» , посилаючись на повідомлення очевидців події.Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталась близько 18:00 у понеділок, 19 серпня.Зі слів очевидців, мотоцикліст «ліфана» не впорався з керуванням, впав та помер.

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