На Волині на смерть розбився мотоцикліст

На Волині на смерть розбився мотоцикліст
На Маневиччині, поблизу села Чорниж, сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це інформує сайт новин Луцька та Волині «Конкурент», посилаючись на повідомлення очевидців події.

Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталась близько 18:00 у понеділок, 19 серпня.

Зі слів очевидців, мотоцикліст «ліфана» не впорався з керуванням, впав та помер.

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Теги: Волинь, Маневичі, Чорниж, ДТП, смерть
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