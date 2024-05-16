Коли і де на Волині відключатимуть світло 20 серпня

У вівторок 20 серпня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.Про це повідомляє ПрАТ "Волиньобленерго".НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 16:00 до 24:00.Для визначення чи перевірки номера черги зареєструйте свій особовий рахунок в будь-якому із офіційних ботів учиВизначити чергу за адресою на сайті компанії можнаУ разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».