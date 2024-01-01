20 серпня на Волині: гортаючи календар

20 серпня на Волині: гортаючи календар
20 серпня відзначають день народження фінансовий ментор Марина Майко (на фото), журналістка Мирослава Косьмина.

Також день народження у голови правління Волинської обласної спілки споживчих товариств Марти Кандиби.

ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Митрофанів та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в роботі та творчих успіхів.

20 серпня 45 років тому відкрили Музей партизанської слави в урочищі Лопатень Ківерцівського району.

Урочище Лопатень в грізні роки гітлерівської окупації було домівкою партизанських загонів. Їх подвиг увічнює меморіальний комплекс «Партизанська Слава», створений в 1967 році біля села Берестяне Ківерцівського району.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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