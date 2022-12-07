Бізнесмени з Нідерландів хочуть інвестувати в агросектор Волині

Директор департаменту агропромислового розвиткузустрівся з нідерландськими представниками агробізнесу.Зустріч відбулася в конференц-залі Волинської Торгово-Промислової Палати. Серед присутніх – представники територіальних громад області, фермери, - повідомляють в департаменті агропромисловго розвитку Волинської ОВА.Юрій Юрченко зазначив, що Волинь - аграрна область, де господарською діяльністю займається майже 1000 суб’єктів, а 50% ВРП області складається із продукції сільського господарства.Щорічно аграрії області засівають понад 600 тис. га, та збирають понад 1,5 млн тонн зерна.Оскільки зустріч щодо питань тваринництва, очільник аграрного відомства області інформував, що на Волині успішно працюють племінні заводи та репродуктори: 23 з молочного напряму продуктивності та 14 – з м’ясного. Агропідприємства області активно впроваджують новітні технології, що в комплексі спричинило збільшення продуктивності молочних корів з 6,8 тонн у 2018 році до 8,3 тонн у 2023 році.Також Юрій Юрченко презентував кращі підприємство області з утримання ВРХ: племзаводи і репродуктори.Difco International BV спеціалізується на розробці та управлінні сільськогосподарськими проектами на ринках, що розвиваються. Директор компанії Рене Кремерс повідомив, що компанія готова співпрацювати з місцевими виробниками.Зокрема, компанія готова підтримувати та супроводжувати проєкти з відгодівлі великої рогатої худоби молочного та м’ясного напрямів продуктивності, а також проєкти з впровадження альтернативних джерел електроенергії та енергоефективності. Difco International BV допомагають з залученням грантових та кредитних коштів."Дані напрями співпраці є перспективними, - зазначив Юрій Юрченко, - ми підтримуємо залучення додаткових інвестицій в розвиток виробництва та економіки області".За попередньою домовленістю, представники нідерландської делегації підготують вимоги до майбутніх компаній-партнерів задля подальшої ефективної співпраці.