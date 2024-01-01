Біля Покровська загинув воїн з Волині Андрій Шкамарда
Сьогодні, 02:17
Знову страшна звістка обпікає болем наші серця... небесним воїном-ангелом став ще один захисник України…
Про загибель воїна-краянина повідомили у Горохівській міській раді.
Мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув наш захисник, мешканець села Ощів, ШКАМАРДА Андрій Дмитрович, 30.11.1984 року народження. Життя військовослужбовця обірвалося в Покровському районі Донецької області 17 серпня 2024 року.
Неможливо підібрати слова співчуття рідним та близьким Андрія, який віддав своє життя за нас з вами.
Про час зустрічі Героя та чин поховання повідомимо додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про загибель воїна-краянина повідомили у Горохівській міській раді.
Мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув наш захисник, мешканець села Ощів, ШКАМАРДА Андрій Дмитрович, 30.11.1984 року народження. Життя військовослужбовця обірвалося в Покровському районі Донецької області 17 серпня 2024 року.
Неможливо підібрати слова співчуття рідним та близьким Андрія, який віддав своє життя за нас з вами.
Про час зустрічі Героя та чин поховання повідомимо додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Біля Покровська загинув воїн з Волині Андрій Шкамарда
Сьогодні, 02:17
Бізнесмени з Нідерландів хочуть інвестувати в агросектор Волині
Сьогодні, 01:15
20 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У 2024 році Німеччина передасть Україні ще дві IRIS-T, танки Gepard та іншу військову допомогу
19 серпень, 23:19
Коли і де на Волині відключатимуть світло 20 серпня
19 серпень, 22:38