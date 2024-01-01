Біля Покровська загинув воїн з Волині Андрій Шкамарда

Знову страшна звістка обпікає болем наші серця... небесним воїном-ангелом став ще один захисник України…Про загибель воїна-краянина повідомили у Горохівській міській раді.Мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув наш захисник, мешканець села Ощів,, 30.11.1984 року народження. Життя військовослужбовця обірвалося в Покровському районі Донецької області 17 серпня 2024 року.Неможливо підібрати слова співчуття рідним та близьким Андрія, який віддав своє життя за нас з вами.Про час зустрічі Героя та чин поховання повідомимо додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.