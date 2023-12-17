Громада українців з Польщі передала на Волинь гуманітарну допомогу для ЗСУ

Громада українців з Польщі передала на Волинь гуманітарну допомогу для ЗСУ
Військовослужбовцям одного з підрозділів ЗСУ передано гуманітарну допомогу, яку кілька тижнів тому привезли волонтери з польського міста-партнера Кентшин.

Про це повідомляють у Володимирській міській раді.

Рішення про розподіл гуманітарної та благодійної допомоги було прийняте на позачерговому засіданні виконавчого комітету 16 серпня.

Таким чином військовослужбовці отримали від кентшинського осередку Об’єднання українців у Польщі наступні речі:

– мотокосу,

– дві бензопили,

– сокири, лопати,

– будівельну плівку,

– шланг для поливу,

– набори для прибирання,

– засоби гігієни.
Громада українців з Польщі передала на Волинь гуманітарну допомогу для ЗСУ
Громада українців з Польщі передала на Волинь гуманітарну допомогу для ЗСУ

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Теги: Володимир, війна, Польща, допомога
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