Громада українців з Польщі передала на Волинь гуманітарну допомогу для ЗСУ





Про це повідомляють у Володимирській міській раді.



Рішення про розподіл гуманітарної та благодійної допомоги було прийняте на позачерговому засіданні виконавчого комітету 16 серпня.



Таким чином військовослужбовці отримали від кентшинського осередку Об’єднання українців у Польщі наступні речі:



– мотокосу,



– дві бензопили,



– сокири, лопати,



– будівельну плівку,



– шланг для поливу,



– набори для прибирання,



– засоби гігієни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовцям одного з підрозділів ЗСУ передано гуманітарну допомогу, яку кілька тижнів тому привезли волонтери з польського міста-партнера Кентшин.Про це повідомляють у Володимирській міській раді.Рішення про розподіл гуманітарної та благодійної допомоги було прийняте на позачерговому засіданні виконавчого комітету 16 серпня.Таким чином військовослужбовці отримали від кентшинського осередку Об’єднання українців у Польщі наступні речі:– мотокосу,– дві бензопили,– сокири, лопати,– будівельну плівку,– шланг для поливу,– набори для прибирання,– засоби гігієни.

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