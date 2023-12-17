Громада українців з Польщі передала на Волинь гуманітарну допомогу для ЗСУ
Сьогодні, 05:28
Військовослужбовцям одного з підрозділів ЗСУ передано гуманітарну допомогу, яку кілька тижнів тому привезли волонтери з польського міста-партнера Кентшин.
Про це повідомляють у Володимирській міській раді.
Рішення про розподіл гуманітарної та благодійної допомоги було прийняте на позачерговому засіданні виконавчого комітету 16 серпня.
Таким чином військовослужбовці отримали від кентшинського осередку Об’єднання українців у Польщі наступні речі:
– мотокосу,
– дві бензопили,
– сокири, лопати,
– будівельну плівку,
– шланг для поливу,
– набори для прибирання,
– засоби гігієни.
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Про це повідомляють у Володимирській міській раді.
Рішення про розподіл гуманітарної та благодійної допомоги було прийняте на позачерговому засіданні виконавчого комітету 16 серпня.
Таким чином військовослужбовці отримали від кентшинського осередку Об’єднання українців у Польщі наступні речі:
– мотокосу,
– дві бензопили,
– сокири, лопати,
– будівельну плівку,
– шланг для поливу,
– набори для прибирання,
– засоби гігієни.
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