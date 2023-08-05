Бюджети Волині отримали майже 150 мільйонів гривень податку на нерухомість

Бюджети Волині отримали майже 150 мільйонів гривень податку на нерухомість
За підсумками січня-липня 2024 року власники нерухомості, що підлягає оподаткуванню, сплатили до місцевих бюджетів Волині 149,6 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Нині надходження громад Волині від оподаткування нерухомості, якою володіють юридичні та фізичні особи, на 33,4 відсотка перевищують минулорічні показники, - повідомляють у ГУ ДПС у Волинській області.

Із загальної суми сплаченого податку на нерухомість 67 мільйонів гривень – вклад платників податків - фізичних осіб.

Однак чимало власників «зайвих» квадратних метрів допустили виникнення податкового боргу за минулі роки. Таким громадянам не буде зайвим звернутися до державної податкової інспекції за місцем реєстрації для проведення звірки, - рекомендують у Головному управлінні ДПС у Волинській області.

Замість візиту до інспектора податкова служба пропонує більш зручний і сучасний дистанційний формат взаємодії. Варто подбати про отримання ключа електронного цифрового підпису, зареєструватися в електронному кабінеті та в режимі онлайн дізнаватися про податкові зобов’язання. Інформацію про нараховані податки та стан розрахунків із бюджетом 24/7 можна отримувати через мобільний застосунок «Моя податкова».

Якщо ж з’ясуєте, що у вас наявний податковий борг, то варто якнайшвидше подбати про його погашення, – звертають увагу платників податків у Головному управлінні ДПС у Волинській області.
У податковій службі наголошують, що сплачені майнові податки зараховуються винятково до бюджету громади, на території якої знаходиться об’єкт оподаткування. Лише за умови сумлінного виконання обов’язків усіма платниками податків громади матимуть кошти для підтримання у належному стані об’єктів критичної інфраструктури, фінансування соціальної сфери та потреб оборони.
Завантажуйте застосунок «Моя податкова» в AppStore або GooglePlay, ідентифікуйтеся онлайн за допомогою файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача та використовуйте більше сервісів.

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Теги: Волинь, ДПС, податки, гроші, бюджет
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