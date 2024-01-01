Луцький зоопарк та Окольний замок можна відвідати за єдиним квитком
Сьогодні, 08:25
Два комунальні підприємства міста пропонують охочим пізнати туристичні цікавинки Луцька, придбавши єдиний квиток. Він дає змогу відвідати за зниженою вартістю дві локації – Луцький зоопарк та Окольний замок.
Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Ця ініціатива реалізується, аби збільшити привабливість та відвідуваність таких дійсно чудових, неповторних і різноманітних місцин, які є окрасою обласного центру Волині та, водночас, дозволять і дітям, і дорослим глибше пізнати природне різноманіття нашої планети та зануритися у величну історію древнього міста, якому лише відповідно до офіційної дати – 939 років.
Ці квитки можна придбати у касах Луцького зоопарку та Окольного замку. Вартість дитячого – 100 гривень, дорослого – 200. Він суцільний, з обох сторін є стрічка контролю, яку почергово відривають при вході на локації контролери.
Такий квиток можна купити не тільки собі, а у подарунок. Бо ж ви знаєте, що найкраще гроші конвертувати у гарні спогади.
Однак вже на старті ініціативи просимо не зловживати нею, бо якщо стрічки контролю не буде, то квиток, звичайно, є використаний. Вхід на території Луцького зоопарку та Окольного замку можливий лише за наявності корінців, відривати які мають право лише контролери.
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Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Ця ініціатива реалізується, аби збільшити привабливість та відвідуваність таких дійсно чудових, неповторних і різноманітних місцин, які є окрасою обласного центру Волині та, водночас, дозволять і дітям, і дорослим глибше пізнати природне різноманіття нашої планети та зануритися у величну історію древнього міста, якому лише відповідно до офіційної дати – 939 років.
Ці квитки можна придбати у касах Луцького зоопарку та Окольного замку. Вартість дитячого – 100 гривень, дорослого – 200. Він суцільний, з обох сторін є стрічка контролю, яку почергово відривають при вході на локації контролери.
Такий квиток можна купити не тільки собі, а у подарунок. Бо ж ви знаєте, що найкраще гроші конвертувати у гарні спогади.
Однак вже на старті ініціативи просимо не зловживати нею, бо якщо стрічки контролю не буде, то квиток, звичайно, є використаний. Вхід на території Луцького зоопарку та Окольного замку можливий лише за наявності корінців, відривати які мають право лише контролери.
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