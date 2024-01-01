Луцький зоопарк та Окольний замок можна відвідати за єдиним квитком

Два комунальні підприємства міста пропонують охочим пізнати туристичні цікавинки Луцька, придбавши єдиний квиток. Він дає змогу відвідати за зниженою вартістю дві локації – Луцький зоопарк та Окольний замок.Про це повідомляють у Луцькій міській раді.Ця ініціатива реалізується, аби збільшити привабливість та відвідуваність таких дійсно чудових, неповторних і різноманітних місцин, які є окрасою обласного центру Волині та, водночас, дозволять і дітям, і дорослим глибше пізнати природне різноманіття нашої планети та зануритися у величну історію древнього міста, якому лише відповідно до офіційної дати – 939 років.Ці квитки можна придбати у касах Луцького зоопарку та Окольного замку. Вартість дитячого – 100 гривень, дорослого – 200. Він суцільний, з обох сторін є стрічка контролю, яку почергово відривають при вході на локації контролери.Такий квиток можна купити не тільки собі, а у подарунок. Бо ж ви знаєте, що найкраще гроші конвертувати у гарні спогади.Однак вже на старті ініціативи просимо не зловживати нею, бо якщо стрічки контролю не буде, то квиток, звичайно, є використаний. Вхід на території Луцького зоопарку та Окольного замку можливий лише за наявності корінців, відривати які мають право лише контролери.