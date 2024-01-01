Яка ситуація на фронті станом на ранок 20 серпня

Яка ситуація на фронті станом на ранок 20 серпня
Протягом минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень, понад третина з них припала на Покровський напрямок. Росіяни завдали одного ракетного удару (одна ракета), 78 ударів зі 103 КАБ, провели більш ніж 4600 обстрілів, зокрема 141 – з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Харківському росіяни намагалися атакувати п'ять разів, бої точилися в районі населених пунктів Липці і Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 14 атак у районах Глушківки, Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки, Андріївки та в бік Лозової.

"На Лиманському напрямку українські війська зупинили 11 атак противника в районах Греківки, Новосадового, Макіївки, Невського, Новосергіївки, Новоєгорівки і Торського", – сказав речник Генштабу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили десять атак біля Івано-Даріївки, Спірного та Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку оборонці зупинили сім спроб ворога прорвати оборону в районах Іванівського та Андріївки Донецької області.

24 рази ворог безрезультатно намагався просунутися на Торецькому напрямку у районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Нелипівка, Залізне, а найактивніше – біля Торецька, де завдав п'яти ударів дев'ятьма КАБами.

На Покровському захисники відбили 63 атаки окупантів. Найбільше – в районах Новогродівки, Михайлівки та Воздиженки.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати росіян у районах населених пунктів Невське і Костянтинівка, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону.

На Времівському ворог провів п'ять спроб прорвати оборону неподалік Водяного та Вугледара Донецької області. Також атакував з боку Солодкого і Володимирівки.

"На Херсонщині та Придніпровському напрямку Сили оборони відбили один штурм російських загарбників", – додав речник.

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Теги: Україна, росія, війна
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