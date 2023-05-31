Волинський ТЦК порушив право громадян на правничу допомогу, - Лубінець

Дмитро Лубінець прокоментував заяву Волинського обласного терориріального центру компектування та соціальної підтримки про те, що адвокати "зайві" у процесах, пов'язаних із мобілізацією.



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За словами омбудсмана, стаття 59 Конституції України гарантує право на професійну правничу допомогу, яке не може бути зупинене навіть під час воєнного стану. Пан Лубінець нагадав, що адвокатів допускають навіть у місця позбавлення волі, тож ТЦК не мав повноважень запроваджувати якісь заборони.



Представниця уповноваженого у Волинській області Юлія Спас скерувала листа до Волинського ТЦК "з метою роз'яснення та недопущення порушення прав громадян".



Також ситуацію прокоментували у Національній академії адвокатури України: заступник голови профільного комітету Ігор Колесников вбачає у діях ТЦК ознаки злочину, передбаченого 397 статтею Кримінального кодексу – втручання у діяльність захисника чи представника особи.



Нагадаємо, що у травні цього року на Волині поліція викрила групу, в числі яких працівники Волинського ОТЦК та Луцького ОМТЦК, яка вимагали по 3000 доларів за непритягнення ухилянтів до відповідальності та зняття їх з розшуку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уповноважений Верховної Ради з прав людинипрокоментував заяву Волинського обласного терориріального центру компектування та соціальної підтримки про те, що адвокати "зайві" у процесах, пов'язаних із мобілізацією.Про це пише LB.ua За словами омбудсмана, стаття 59 Конституції України гарантує право на професійну правничу допомогу, яке не може бути зупинене навіть під час воєнного стану. Пан Лубінець нагадав, що адвокатів допускають навіть у місця позбавлення волі, тож ТЦК не мав повноважень запроваджувати якісь заборони.Представниця уповноваженого у Волинській областіскерувала листа до Волинського ТЦК "з метою роз'яснення та недопущення порушення прав громадян".Також ситуацію прокоментували у Національній академії адвокатури України: заступник голови профільного комітету Ігор Колесников вбачає у діях ТЦК ознаки злочину, передбаченого 397 статтею Кримінального кодексу – втручання у діяльність захисника чи представника особи.Нагадаємо, що у травні цього року на Волині поліція викрила групу, в числі якихза непритягнення ухилянтів до відповідальності та зняття їх з розшуку.

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