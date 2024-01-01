У Луцькому районі авто на смерть збило жінку

У Луцькому районі авто на смерть збило жінку
19 серпня ввечері трапилася смертельна аварія поблизу села Озеро Луцького району.

Зі слів свідків, водій авто допустив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину дороги пішохідним переходом.

Жінка отримала важкі травми та померла на місці ДТП.

Як розповів Волинським Новинам завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, до швидкої виклик про аварію надходив. По приїзду медики константували біологічну смерть.

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Теги: Волинь, ДТП, смерть
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