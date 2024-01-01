СБУ затримала агента фсб, який готував нові удари рф по Одещині

СБУ затримала агента фсб, який готував нові удари рф по Одещині
Служба безпеки затримала в Одеській області ще одного агента фсб. Він коригував ракетно-дронові удари рф по одному з портових міст регіону.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Насамперед рашисти намагалися отримати координати базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби.
Також окупанти сподівалися одержати локації вогневих позицій ППО, яка обороняє повітряний простір південного регіону.

Для виконання цього завдання фсб залучила свого агента – 39-річного фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги. У поле зору спецслужби рф чоловік потрапив ще у квітні цього року, коли публікував антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах країни-агресора.

За вказівкою окупантів їхній поплічник збирав розвідувальну інформацію у ході поїздок по прибережній території, зокрема під час викликів «швидкої».

Отримані відомості зрадник відображав на гугл-карті, а потім відправляв скріншоти своєму куратору з фсб.

Служба безпеки задокументувала злочинні дії російського агента і затримала його.

Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, які він використовував для комунікації з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: Україна, росія, війна
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