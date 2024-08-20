Білорусь перекидає більше військ і літаків до кордону з Україною
Сьогодні, 10:39
Білорусь розгорнула авіацію і війська протиповітряної оборони на кордоні з Україною через день після того, як самопроголошений президент Олександр Лукашенко оголосив, що розмістить майже третину військових уздовж кордону.
Про це пише Українська правда з посиланням на американське інформагентство AP.
Також повідомляється, що командувач військами протиповітряної оборони Білорусі генерал-майор Андрій Лук'янович заявив, що поблизу кордону розмістили зенітні ракети і солдатів радіотехнічного корпусу країни. Він назвав такі дії "значним посиленням" військ.
Лукашенко 18 серпня оголосив, що він наказав стягнути майже третину армії до кордону з Україною. Видання підкреслює, що він не уточнив чисельність військ, але при цьому нагадує, що білоруська армія налічує близько 60 000 осіб.
Лукашенко заявив, що це рішення було прийнято у відповідь на розгортання додаткових українських військ уздовж кордону. "Але це неможливо перевірити незалежним чином", – наголошує AP.
Україна не підтвердила розгортання білоруських військ на 1084-кілометровому спільному кордоні.
AP нагадує, що Росія використала Білорусь, яка залежить від російських кредитів і дешевих енергоносіїв, як плацдарм для повномасштабного вторгнення в Україну, перекинувши свої війська через білоруську територію для нападу на Україну з півночі. Росія також перемістила частину своєї тактичної ядерної зброї до Білорусі у 2023 році.
18 серпня Лукашенко закликав до переговорів між росією і Україною, але заявив, що операція Києва в Курській області РФ перешкоджає переговорам. Він назвав дії України "спробою спровокувати Москву".
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Про це пише Українська правда з посиланням на американське інформагентство AP.
Також повідомляється, що командувач військами протиповітряної оборони Білорусі генерал-майор Андрій Лук'янович заявив, що поблизу кордону розмістили зенітні ракети і солдатів радіотехнічного корпусу країни. Він назвав такі дії "значним посиленням" військ.
Лукашенко 18 серпня оголосив, що він наказав стягнути майже третину армії до кордону з Україною. Видання підкреслює, що він не уточнив чисельність військ, але при цьому нагадує, що білоруська армія налічує близько 60 000 осіб.
Лукашенко заявив, що це рішення було прийнято у відповідь на розгортання додаткових українських військ уздовж кордону. "Але це неможливо перевірити незалежним чином", – наголошує AP.
Україна не підтвердила розгортання білоруських військ на 1084-кілометровому спільному кордоні.
AP нагадує, що Росія використала Білорусь, яка залежить від російських кредитів і дешевих енергоносіїв, як плацдарм для повномасштабного вторгнення в Україну, перекинувши свої війська через білоруську територію для нападу на Україну з півночі. Росія також перемістила частину своєї тактичної ядерної зброї до Білорусі у 2023 році.
18 серпня Лукашенко закликав до переговорів між росією і Україною, але заявив, що операція Києва в Курській області РФ перешкоджає переговорам. Він назвав дії України "спробою спровокувати Москву".
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