Білорусь перекидає більше військ і літаків до кордону з Україною

Олександр Лукашенко оголосив, що розмістить майже третину військових уздовж кордону.



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Також повідомляється, що командувач військами протиповітряної оборони Білорусі генерал-майор Андрій Лук'янович заявив, що поблизу кордону розмістили зенітні ракети і солдатів радіотехнічного корпусу країни. Він назвав такі дії "значним посиленням" військ.



Лукашенко 18 серпня оголосив, що він наказав стягнути майже третину армії до кордону з Україною. Видання підкреслює, що він не уточнив чисельність військ, але при цьому нагадує, що білоруська армія налічує близько 60 000 осіб.



Лукашенко заявив, що це рішення було прийнято у відповідь на розгортання додаткових українських військ уздовж кордону. "Але це неможливо перевірити незалежним чином", – наголошує AP.



Україна не підтвердила розгортання білоруських військ на 1084-кілометровому спільному кордоні.



AP нагадує, що Росія використала Білорусь, яка залежить від російських кредитів і дешевих енергоносіїв, як плацдарм для повномасштабного вторгнення в Україну, перекинувши свої війська через білоруську територію для нападу на Україну з півночі. Росія також перемістила частину своєї тактичної ядерної зброї до Білорусі у 2023 році.



18 серпня Лукашенко закликав до переговорів між росією і Україною, але заявив, що операція Києва в Курській області РФ перешкоджає переговорам. Він назвав дії України "спробою спровокувати Москву".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь розгорнула авіацію і війська протиповітряної оборони на кордоні з Україною через день після того, як самопроголошений президентоголосив, що розмістить майже третину військових уздовж кордону.Про це пише Українська правда з посиланням на американське інформагентство AP.Також повідомляється, що командувач військами протиповітряної оборони Білорусі генерал-майорзаявив, що поблизу кордону розмістили зенітні ракети і солдатів радіотехнічного корпусу країни. Він назвав такі дії "значним посиленням" військ.Лукашенко 18 серпня оголосив, що він наказав стягнути майже третину армії до кордону з Україною. Видання підкреслює, що він не уточнив чисельність військ, але при цьому нагадує, що білоруська армія налічує близько 60 000 осіб.Лукашенко заявив, що це рішення було прийнято у відповідь на розгортання додаткових українських військ уздовж кордону. "Але це неможливо перевірити незалежним чином", – наголошує AP.Україна не підтвердила розгортання білоруських військ на 1084-кілометровому спільному кордоні.AP нагадує, що Росія використала Білорусь, яка залежить від російських кредитів і дешевих енергоносіїв, як плацдарм для повномасштабного вторгнення в Україну, перекинувши свої війська через білоруську територію для нападу на Україну з півночі. Росія також перемістила частину своєї тактичної ядерної зброї до Білорусі у 2023 році.18 серпня Лукашенко закликав до переговорів між росією і Україною, але заявив, що операція Києва в Курській області РФ перешкоджає переговорам. Він назвав дії України "спробою спровокувати Москву".

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