Росіяни влучили у промисловий об'єкт в Тернополі: людям радять щільно закрити вікна





Про це йшлося на брифінгу представників Тернопільської ОВА, пише



Під час нічної атаки ворог завдав удару по промисловому об'єкту. Виникла пожежа.



Начальник головного управління ДСНС в Тернопільській області Віктор Маслей розповів, що окупанти влучили в одну із ємкостей, де зберігалися пально-мастильні матеріали.



Інформація про пожежу на підприємстві у Тернополі з'явилась у рятувальників близько 03.00. Для ліквідації пожежі залучили 90 рятувальників і 20 одиниць техніки. О 06.20 пожежу вдалося локалізувати. Наразі триває гасіння пожежі. Постраждалих внаслідок події не було.



Головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук повідомила, що шкідливі речовини потрапили у високі шари атмосфери, які розсіюються з рухом повітряних мас - швидкість руху повітряних мас 10 м за хв. Маси рухаються в напрямку Теребовлі та Козови.



Наразі, за її словами, перевищень шкідливих речовин у повітрі немає. Проте до уточнених досліджень повітря і води, вона закликала утриматися від тривалих прогулянок на свіжому повітрі, тримати дітей у закритих приміщеннях і закрити вікна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час нічної атаки російські окупанти поцілили у промисловий об'єкт у Тернопільській області, де розпочалася пожежа. Містян закликають щільно закрити вікна і утриматися від довгого перебування на свіжому повітрі.Про це йшлося на брифінгу представників Тернопільської ОВА, пише Українська правда Під час нічної атаки ворог завдав удару по промисловому об'єкту. Виникла пожежа.Начальник головного управління ДСНС в Тернопільській областірозповів, що окупанти влучили в одну із ємкостей, де зберігалися пально-мастильні матеріали.Інформація про пожежу на підприємстві у Тернополі з'явилась у рятувальників близько 03.00. Для ліквідації пожежі залучили 90 рятувальників і 20 одиниць техніки. О 06.20 пожежу вдалося локалізувати. Наразі триває гасіння пожежі. Постраждалих внаслідок події не було.Головна державна санітарна лікарка областіповідомила, що шкідливі речовини потрапили у високі шари атмосфери, які розсіюються з рухом повітряних мас - швидкість руху повітряних мас 10 м за хв. Маси рухаються в напрямку Теребовлі та Козови.Наразі, за її словами, перевищень шкідливих речовин у повітрі немає. Проте до уточнених досліджень повітря і води, вона закликала утриматися від тривалих прогулянок на свіжому повітрі, тримати дітей у закритих приміщеннях і закрити вікна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію