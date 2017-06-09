Відкриття 85-го сезону: які вистави та концерти відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у вересні

Відкриття 85-го сезону: які вистави та концерти відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у вересні
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концертів, що відбудуться у вересні.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«Запрошуємо на відкриття ювілейного 85-го театрального сезону!Відзначимо разом цю важливу дату насиченим репертуаром вересневих вистав на наших сценах! Ми вас чекаємо на прем'єрі та інших запланованих постановках!» – йдеться в повідомленні.

Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери, мюзикли та концерти, а найменших глядачів – на казкові історії.

На основній сцені вистави розпочинаються о 18:00.
Відкриття 85-го сезону: які вистави та концерти відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у вересні

Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.
Відкриття 85-го сезону: які вистави та концерти відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у вересні

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Теги: Волинський драмтеатр
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