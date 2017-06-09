Відкриття 85-го сезону: які вистави та концерти відбудуться на сцені Волинського драмтеатру у вересні





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«Запрошуємо на відкриття ювілейного 85-го театрального сезону!Відзначимо разом цю важливу дату насиченим репертуаром вересневих вистав на наших сценах! Ми вас чекаємо на прем'єрі та інших запланованих постановках!» – йдеться в повідомленні.



Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери, мюзикли та концерти, а найменших глядачів – на казкові історії.



На основній сцені вистави розпочинаються о 18:00.



Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концертів, що відбудуться у вересні.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.«Запрошуємо на відкриття ювілейного 85-го театрального сезону!Відзначимо разом цю важливу дату насиченим репертуаром вересневих вистав на наших сценах! Ми вас чекаємо на прем'єрі та інших запланованих постановках!» – йдеться в повідомленні.Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери, мюзикли та концерти, а найменших глядачів – на казкові історії.На основній сцені вистави розпочинаються о 18:00.Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.

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