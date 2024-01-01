Як обрати професійні перукарські ножиці: що варто знати





Матеріал має значення

Це перший критерій, який необхідно проаналізувати перед покупкою. Зазвичай перукарські ножиці виготовляються з вуглецевої сталі з певними добавками. Серед них можуть бути:



молібден та ванадій – додають міцності, роблять інструмент стійким до зносу;

вольфрам та ванадій – посилюють міцність;

нікель та хром – запобігають корозії.

Додатково ножиці можуть бути оброблені титаном чи хромом – це підвищує гігієнічність, робить їх гіпоалергенними, продовжує термін використання.



Звертайте увагу також на твердість. Це може здатися нелогічним, проте чим вищий цей показник, тим менш стійкими будуть ножиці до механічних впливів. Так, вони можуть пошкодитися навіть при звичайному падінні на підлогу. Оптимальною твердістю ножиць для новачків та професійних перукарів вважається 58-62 HRC.



Як вибрати перукарські ножиці за формою

Усі інструменти залежно від форми об’єднуються у три групи:



Класичні. Це стандартні, або симетричні ножиці – якщо покласти їх горизонтально перед собою, уявна пряма лінія, що перетинає гвинт, буде проходити безпосередньо між кільцями.

Наполовину ергономічні. У цьому випадку уявна лінія буде проходити не між кільцями, а перетинатиме верхнє кільце приблизно на дві третини.

Ергономічні. У таких ножицях уявна лінія проходить посередині верхнього кільця.



Інструменти з першої групи вже майже не використовуються досвідченими перукарями, адже ножиці зі зміщеною ручкою набагато зручніші. Вони запобігають ранній втомі рук, що дуже актуально при тривалій роботі. Проте тут все індивідуально – варто спробувати інструменти різних форм, щоб знайти свою.



Перукарські ножиці за типом

Залежно від призначення існує дві великі групи інструментів:

Прямі. Це ножиці зі звичайними лезами, що використовуються для формування основи будь-яких зачісок та стрижок.

Для філірування. Відрізняються від попередніх зубчатими лезами – з однієї чи обох сторін. Їхнє призначення – зменшення густоти волосся, створення плавного переходу у складних стрижках, формування об’єму тощо. Зверніть увагу, що зубчики бувають тонкими та товстими. Перші підходять для тонкого та слабкого волосся, другі – для густого.

Вам не потрібно обирати якийсь один тип ножиць, адже навіть під час роботи з одним клієнтом можуть знадобитися обидва види. Тому заздалегідь подбайте, щоб у вас було кілька різних інструментів.



Як обрати якісні професійні ножиці для волосся: корисні поради

На що ще варто звернути увагу:



Довжина та ширина лез. Від неї залежить тип зрізу, а для різних стрижок знадобляться різні леза. Тому тим, хто займається перукарським мистецтвом професійно, бажано мати набір ножиць.

Затяжка гвинта. Новачкам підійдуть ножиці зі сталою затяжкою, а професіоналам краще мати модель з можливістю її регулювання.

Упор для мізинця. Він є на переважній більшості інструментів і покликаний зняти напругу з рук.

Кут заточки. Чим він менший, тим гостріше леза, тим легше та швидше робити стрижку.

Крім того, має значення виробник. Серед кращих брендів, котрі випускають перукарські ножиці, можна назвати німецьку фірму Jaguar, південнокорейську ROO Professional, японську Kedake, тайванську PROline та ін. Ці виробники гарантують відмінну якість продукції та мають гарну репутацію, їхньою продукцією користуються перукарі з усього світу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обов’язковим інструментом перукаря виступають ножиці для стрижки . Якщо вони будуть низької якості або не того типу, що потрібно, навіть у майстра високого класу результат буде невдалим. У цій статті розповімо, як вибрати ножиці для стрижки та на що саме звертати увагу під час замовлення.Це перший критерій, який необхідно проаналізувати перед покупкою. Зазвичай перукарські ножиці виготовляються з вуглецевої сталі з певними добавками. Серед них можуть бути:Додатково ножиці можуть бути оброблені титаном чи хромом – це підвищує гігієнічність, робить їх гіпоалергенними, продовжує термін використання.Звертайте увагу також на твердість. Це може здатися нелогічним, проте чим вищий цей показник, тим менш стійкими будуть ножиці до механічних впливів. Так, вони можуть пошкодитися навіть при звичайному падінні на підлогу. Оптимальною твердістю ножиць для новачків та професійних перукарів вважається 58-62 HRC.Усі інструменти залежно від форми об’єднуються у три групи:Інструменти з першої групи вже майже не використовуються досвідченими перукарями, адже ножиці зі зміщеною ручкою набагато зручніші. Вони запобігають ранній втомі рук, що дуже актуально при тривалій роботі. Проте тут все індивідуально – варто спробувати інструменти різних форм, щоб знайти свою.Залежно від призначення існує дві великі групи інструментів:Вам не потрібно обирати якийсь один тип ножиць, адже навіть під час роботи з одним клієнтом можуть знадобитися обидва види. Тому заздалегідь подбайте, щоб у вас було кілька різних інструментів.На що ще варто звернути увагу:Крім того, має значення виробник. Серед кращих брендів, котрі випускають перукарські ножиці, можна назвати німецьку фірму Jaguar, південнокорейську ROO Professional, японську Kedake, тайванську PROline та ін. Ці виробники гарантують відмінну якість продукції та мають гарну репутацію, їхньою продукцією користуються перукарі з усього світу.

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