У Мирнограді батьки ховають дітей від евакуації: їх буде розшукувати поліція

У Мирнограді батьки ховають дітей від евакуації: їх буде розшукувати поліція
Евакуація з Мирнограда Донецької області продовжується, однак деякі батьки ховають своїх дітей та не хочуть виїжджати до безпечніших регіонів. Їх будуть розшукувати співробітники поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву в етері "Свобода Ранок" в. о. начальника Мирноградської МВА Юрія Третяка.

Він заявив, що сьогодні планується проведення наради із поліцією стосовно того, як потрібно працювати із такими людьми та як ефективніше їх розшукувати. Можливе навіть введення більш ретельного обходу кожного дому, де зареєстровані неповнолітні.

"Ми це й робимо, але будемо посилювати ці дії, особливо в тих районах міста, які зазнають щоденних ударів", - сказав Третяк.

Зазначається, що російські загарбники вже за 5 кілометрів від міста. За даними місцевої влади, у Мирнограді ще залишається близько 16 000 мешканців. Третяк сподівається, що до кінця цього тижня ця кількість зменшиться до 10 000.

"Але я не можу казати про це впевнено. Ми ж не можемо силоміць вивозити людей", - зауважив він.

Третяк знову закликав людей евакуюватися якнайшвидше, оскільки оперативна ситуація погіршується. Він додав, що дітей, яких батьки не встигнуть вивезти з міста, очікує лише життя під постійними обстрілами, можливо без води та світла.

"Тому я звертаюсь до мешканців Мирнограда і Мирноградської громади: не чекайте. Краще не буде", - наголосив він.

Ситуація у Мирнограді

Ворог продовжує наступ на Покровському напрямку. Мешканці громад та міст цього району залишаються у небезпеці. У Мирнограді вже була посилена комендантська година, однак жителів просять евакуюватися, поки є час та можливість. Обстріли міста російськими загарбниками не припиняються.

Третяк вже повідомляв, що на евакуацію із міста у мешканців залишилися "лічені дні". Місцева влада Мирнограда та Селидового пояснила людям куди можна звертатися, якщо вони приймають рішення про виїзд у безпечніші регіони України.

Раніше ми повідомляли, що у жителів Покровська залишилось тиждень-два для того, що виїхати заради збереження свого життя.

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Теги: Україна, росія, війна
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