Працівники ТЦК на Волині вимагали хабаря за зняття з розшуку ухилянтів: як їх покарали

Працівники ТЦК на Волині вимагали хабаря за зняття з розшуку ухилянтів: як їх покарали
Луцький міськрайонний суд Волинської області затвердив угоди про визнання винуватості у справі про зловживання впливом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 8 серпня.

У травні цього року на Волині поліція викрила групу, в числі яких працівники Волинського ОТЦК та Луцького ОМТЦК, яка вимагали по 3000 доларів за непритягнення ухилянтів до відповідальності та зняття їх з розшуку.

Йдеться про командира взводу 150 окремої механізованої бригади і співробітницю Волинського ОТЦК, а також оператора відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу місцевого ТЦК.

Першим двом відводиться роль пособників, які підшукували чоловіків, які перебувають в розшуку у звʼязку із неприбуттям за повісткою до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), і в в подальшому отримували від них неправомірну вигоду. Третій обвинувачений вважається керівником організованої групи.

У вироку йдеться про два епізоди злочинної діяльності — у квітні і травні цього року.

Чоловіки, нібито, у звʼязку з сімейними не прибували за повістками до ТЦК та СП для оновлення та уточнення військово-облікових даних і в подальшому дізнавалися, що поліція оголосила їх у розшук за ухилення від мобілізації. Чоловіків сконтактовували з військовослужбовцем, який повідомляв, що за припинення розшуку треба заплатити 3000 доларів США, які будуть передані співробітниці Волинського ОТЦК, яка віднесе їх своєму керівнику. Іншим способом вирішити дане питання, начебто, не є можливим, бо інакше чоловіка розшукають, притягнуть до адміністративної відповідальності у вигляді грошового стягнення, та після проходження військово-лікарської комісії мобілізують до ЗСУ.

У подальшому співробітник ТЦК, який був керівником організованої злочинної групи, складав протокол про адміністративне правопорушення. Копію протоколу він надсилав старшій інспекторці сектору превентивної комунікації відділу превенції Луцького районного управління Головного управління національної поліції у Волинській області. Остання, будучи певна, що ухилянта знайшли і притягують до адміністративної відповідальності, виключала його з розшуку. Хоча насправді протокол до суду не навправлявся.

У підготовчому засіданні суд затвердив угоди про визнання винуватості. Лідер групи заплатить 127,5 тисяч гривень штрафу, його пособниця співробітниця Волинського ОТЦК — 51 тисячу, військовослужбовець — 80 тисяч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, ухилення від мобілізації, ухилянт, ТЦК, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як надовго Україні вистачить людей для ведення війни: Буданов дав відповідь
Сьогодні, 16:18
Працівники ТЦК на Волині вимагали хабаря за зняття з розшуку ухилянтів: як їх покарали
Сьогодні, 15:19
Поросла мохом і схожа на утопленика: в Святому озері на Волині живе 300-літня щука
Сьогодні, 14:11
На Волині сталася ДТП за участю авто та мотоцикла, є постраждалі
Сьогодні, 13:15
Курс валют на 19 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 12:17
Схожі новини
У Луцьку чоловік, яких хворів на туберкульоз, відмовився від повістки: як покарали ухилянта У Луцьку чоловік, яких хворів на туберкульоз, відмовився від повістки: як покарали ухилянта
23 грудень, 2023, 18:12
За сто доларів став опікуном дитини з інвалідністю: суд покарав ухилянта За сто доларів став опікуном дитини з інвалідністю: суд покарав ухилянта
13 липень, 14:12
На Волині двох працівниць ТЦК підозрюють в отриманні хабаря На Волині двох працівниць ТЦК підозрюють в отриманні хабаря
20 червень, 22:38
За ухилення від призову волинянина засудили на три роки позбавлення волі За ухилення від призову волинянина засудили на три роки позбавлення волі
14 червень, 04:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як надовго Україні вистачить людей для ведення війни: Буданов дав відповідь
Сьогодні, 16:18
 0
Працівники ТЦК на Волині вимагали хабаря за зняття з розшуку ухилянтів: як їх покарали
Сьогодні, 15:19
 0
Поросла мохом і схожа на утопленика: в Святому озері на Волині живе 300-літня щука
Сьогодні, 14:11
 0
На Волині сталася ДТП за участю авто та мотоцикла, є постраждалі
Сьогодні, 13:15
 0
Курс валют на 19 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 12:17
 0
Медіа
відео
1/8