Працівники ТЦК на Волині вимагали хабаря за зняття з розшуку ухилянтів: як їх покарали





Про це повідомляє



У травні цього року на Волині поліція викрила групу, в числі яких працівники Волинського ОТЦК та Луцького ОМТЦК, яка вимагали по 3000 доларів за непритягнення ухилянтів до відповідальності та зняття їх з розшуку.



Йдеться про командира взводу 150 окремої механізованої бригади і співробітницю Волинського ОТЦК, а також оператора відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу місцевого ТЦК.



Першим двом відводиться роль пособників, які підшукували чоловіків, які перебувають в розшуку у звʼязку із неприбуттям за повісткою до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), і в в подальшому отримували від них неправомірну вигоду. Третій обвинувачений вважається керівником організованої групи.



У вироку йдеться про два епізоди злочинної діяльності — у квітні і травні цього року.



Чоловіки, нібито, у звʼязку з сімейними не прибували за повістками до ТЦК та СП для оновлення та уточнення військово-облікових даних і в подальшому дізнавалися, що поліція оголосила їх у розшук за ухилення від мобілізації. Чоловіків сконтактовували з військовослужбовцем, який повідомляв, що за припинення розшуку треба заплатити 3000 доларів США, які будуть передані співробітниці Волинського ОТЦК, яка віднесе їх своєму керівнику. Іншим способом вирішити дане питання, начебто, не є можливим, бо інакше чоловіка розшукають, притягнуть до адміністративної відповідальності у вигляді грошового стягнення, та після проходження військово-лікарської комісії мобілізують до ЗСУ.



У подальшому співробітник ТЦК, який був керівником організованої злочинної групи, складав протокол про адміністративне правопорушення. Копію протоколу він надсилав старшій інспекторці сектору превентивної комунікації відділу превенції Луцького районного управління Головного управління національної поліції у Волинській області. Остання, будучи певна, що ухилянта знайшли і притягують до адміністративної відповідальності, виключала його з розшуку. Хоча насправді протокол до суду не навправлявся.



У підготовчому засіданні суд затвердив угоди про визнання винуватості. Лідер групи заплатить 127,5 тисяч гривень штрафу, його пособниця співробітниця Волинського ОТЦК — 51 тисячу, військовослужбовець — 80 тисяч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд Волинської області затвердив угоди про визнання винуватості у справі про зловживання впливом.Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 8 серпня.У травні цього року на Волині поліція викрила групу, в числі яких працівники Волинського ОТЦК та Луцького ОМТЦК, яка вимагали по 3000 доларів за непритягнення ухилянтів до відповідальності та зняття їх з розшуку.Йдеться про командира взводу 150 окремої механізованої бригади і співробітницю Волинського ОТЦК, а також оператора відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу місцевого ТЦК.Першим двом відводиться роль пособників, які підшукували чоловіків, які перебувають в розшуку у звʼязку із неприбуттям за повісткою до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), і в в подальшому отримували від них неправомірну вигоду. Третій обвинувачений вважається керівником організованої групи.У вироку йдеться про два епізоди злочинної діяльності — у квітні і травні цього року.Чоловіки, нібито, у звʼязку з сімейними не прибували за повістками до ТЦК та СП для оновлення та уточнення військово-облікових даних і в подальшому дізнавалися, що поліція оголосила їх у розшук за ухилення від мобілізації. Чоловіків сконтактовували з військовослужбовцем, який повідомляв, що за припинення розшуку треба заплатити 3000 доларів США, які будуть передані співробітниці Волинського ОТЦК, яка віднесе їх своєму керівнику. Іншим способом вирішити дане питання, начебто, не є можливим, бо інакше чоловіка розшукають, притягнуть до адміністративної відповідальності у вигляді грошового стягнення, та після проходження військово-лікарської комісії мобілізують до ЗСУ.У подальшому співробітник ТЦК, який був керівником організованої злочинної групи, складав протокол про адміністративне правопорушення. Копію протоколу він надсилав старшій інспекторці сектору превентивної комунікації відділу превенції Луцького районного управління Головного управління національної поліції у Волинській області. Остання, будучи певна, що ухилянта знайшли і притягують до адміністративної відповідальності, виключала його з розшуку. Хоча насправді протокол до суду не навправлявся.У підготовчому засіданні суд затвердив угоди про визнання винуватості. Лідер групи заплатить 127,5 тисяч гривень штрафу, його пособниця співробітниця Волинського ОТЦК — 51 тисячу, військовослужбовець — 80 тисяч.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію