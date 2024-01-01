На Волині сталася ДТП за участю авто та мотоцикла, є постраждалі





Про це інформує поліція Волині.



Автопригода трапилася у п'ятницю, 16 серпня.



16-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Geon, зіткнувся з автомобілем Renault Scenic, за кермом якого перебував 23-річний житель селища.



У результаті зіткнення постраждали мотоцикліст та двоє його пасажирів, 20 та 19 років, їх госпіталізували.



За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Іваничі сталася автопригода за участю мотоцикліста та водія авто.Про це інформує поліція Волині.Автопригода трапилася у п'ятницю, 16 серпня.16-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Geon, зіткнувся з автомобілем Renault Scenic, за кермом якого перебував 23-річний житель селища.У результаті зіткнення постраждали мотоцикліст та двоє його пасажирів, 20 та 19 років, їх госпіталізували.За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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