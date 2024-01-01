На Волині сталася ДТП за участю авто та мотоцикла, є постраждалі

На Волині сталася ДТП за участю авто та мотоцикла, є постраждалі
У селищі Іваничі сталася автопригода за участю мотоцикліста та водія авто.

Про це інформує поліція Волині.

Автопригода трапилася у п'ятницю, 16 серпня.

16-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Geon, зіткнувся з автомобілем Renault Scenic, за кермом якого перебував 23-річний житель селища.

У результаті зіткнення постраждали мотоцикліст та двоє його пасажирів, 20 та 19 років, їх госпіталізували.

За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

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Теги: ДТП, поліція
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