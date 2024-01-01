Курс валют на 19 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 19 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 серпня. Так, порівняно з п'ятницею, 16 серпня, долар та злотий здорожчали, а євро здешевшав.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,21 (+8 коп.)

Курс євро
1 євро – 45,29 грн (-1 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,60 грн (+2 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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