Курс валют на 19 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США – 41,21 (+8 коп.)



Курс євро

1 євро – 45,29 грн (-1 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,60 грн (+2 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 серпня. Так, порівняно з п'ятницею, 16 серпня, долар та злотий здорожчали, а євро здешевшав.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.1 долар США – 41,21 (+8 коп.)1 євро – 45,29 грн (-1 коп.)1 польський злотий – 10,60 грн (+2 коп.)

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