Курс валют на 19 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 12:17
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 серпня. Так, порівняно з п'ятницею, 16 серпня, долар та злотий здорожчали, а євро здешевшав.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,21 (+8 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,29 грн (-1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,60 грн (+2 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,21 (+8 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,29 грн (-1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,60 грн (+2 коп.)
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