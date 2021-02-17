Поросла мохом і схожа на утопленика: в Святому озері на Волині живе 300-літня щука





Про це розповів волинський письменник-краєзнавець Віктор Лазарук, передає



Два Святих озера розташовані на Маневиччині, по одному – на Ковельщині, Ратнівщині, Камінь-Каширщині, Турійщині, Старовижівщині, Любешівщині та Любомльщині.



Серед Святих озер Волині плесо біля села Тура на Ратнівщині – найбільше і найглибше. Його площа становить 44 гектари, а глибина – 15,9 метра.



Зі слів краєзнавця, є на Волині і Свята річка. Вона з’єднує однойменне озеро з Прип’яттю, озерами Волянським та Білим, Білоозерським каналом та всією Дніпровсько-Бузькою системою.



«На ній стоїть шлюз-регулятор, і не доводилося мені ніколи чути, щоб хтось ту водну артерію називав річкою, та ще й Святою», – розповів Віктор Лазарук.



Письменник розповів, що є рибальська оповідка про те, що на Святому озері на Ратнівщині живе трьохсотлітня, поросла від старості черепашками й мохом щука, яка рве перемети й сіті, лякає молодиць, які приходять на берег прати, бо нагадує утопленика, що сплив на поверхню.



«Проте за десять років перебування на Поліссі пам’ятаю лише один випадок, коли тут закинули невода. Ні, тоді не впіймали легендарної щуки часів Богдана Хмельницького. Нерівне, з підводними ямами дно створює чудові умови для втечі риби», – розповів краєзнавець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Волинської області налічують аж дев’ять Святих озер. В одному із них, за легендою, живе трьохсотлітня щука.Про це розповів волинський письменник-краєзнавець, передає "Конкурент" Два Святих озера розташовані на Маневиччині, по одному – на Ковельщині, Ратнівщині, Камінь-Каширщині, Турійщині, Старовижівщині, Любешівщині та Любомльщині.Серед Святих озер Волині плесо біля села Тура на Ратнівщині – найбільше і найглибше. Його площа становить 44 гектари, а глибина – 15,9 метра.Зі слів краєзнавця, є на Волині і Свята річка. Вона з’єднує однойменне озеро з Прип’яттю, озерами Волянським та Білим, Білоозерським каналом та всією Дніпровсько-Бузькою системою.«На ній стоїть шлюз-регулятор, і не доводилося мені ніколи чути, щоб хтось ту водну артерію називав річкою, та ще й Святою», – розповів Віктор Лазарук.Письменник розповів, що є рибальська оповідка про те, що на Святому озері на Ратнівщині живе трьохсотлітня, поросла від старості черепашками й мохом щука, яка рве перемети й сіті, лякає молодиць, які приходять на берег прати, бо нагадує утопленика, що сплив на поверхню.«Проте за десять років перебування на Поліссі пам’ятаю лише один випадок, коли тут закинули невода. Ні, тоді не впіймали легендарної щуки часів Богдана Хмельницького. Нерівне, з підводними ямами дно створює чудові умови для втечі риби», – розповів краєзнавець.

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