Поросла мохом і схожа на утопленика: в Святому озері на Волині живе 300-літня щука

Поросла мохом і схожа на утопленика: в Святому озері на Волині живе 300-літня щука
На території Волинської області налічують аж дев’ять Святих озер. В одному із них, за легендою, живе трьохсотлітня щука.

Про це розповів волинський письменник-краєзнавець Віктор Лазарук, передає "Конкурент".

Два Святих озера розташовані на Маневиччині, по одному – на Ковельщині, Ратнівщині, Камінь-Каширщині, Турійщині, Старовижівщині, Любешівщині та Любомльщині.

Серед Святих озер Волині плесо біля села Тура на Ратнівщині – найбільше і найглибше. Його площа становить 44 гектари, а глибина – 15,9 метра.

Зі слів краєзнавця, є на Волині і Свята річка. Вона з’єднує однойменне озеро з Прип’яттю, озерами Волянським та Білим, Білоозерським каналом та всією Дніпровсько-Бузькою системою.

«На ній стоїть шлюз-регулятор, і не доводилося мені ніколи чути, щоб хтось ту водну артерію називав річкою, та ще й Святою», – розповів Віктор Лазарук.

Письменник розповів, що є рибальська оповідка про те, що на Святому озері на Ратнівщині живе трьохсотлітня, поросла від старості черепашками й мохом щука, яка рве перемети й сіті, лякає молодиць, які приходять на берег прати, бо нагадує утопленика, що сплив на поверхню.

«Проте за десять років перебування на Поліссі пам’ятаю лише один випадок, коли тут закинули невода. Ні, тоді не впіймали легендарної щуки часів Богдана Хмельницького. Нерівне, з підводними ямами дно створює чудові умови для втечі риби», – розповів краєзнавець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: щука, 300 років, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поросла мохом і схожа на утопленика: в Святому озері на Волині живе 300-літня щука
Сьогодні, 14:11
На Волині сталася ДТП за участю авто та мотоцикла, є постраждалі
Сьогодні, 13:15
Курс валют на 19 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 12:17
У Луцьку через призупинення роботи котельні та ЦТП не буде гарячої води: де саме
Сьогодні, 11:16
На Волині прогнозують дощі та грози
Сьогодні, 10:09
Схожі новини
«Адреналін зашкалював»: волинянин спіймав величезну щуку. ФОТО «Адреналін зашкалював»: волинянин спіймав величезну щуку. ФОТО
17 лютий, 2021, 14:20
Майже 7 кілограмів і метр завдовжки: волинянин похизувався величезним уловом Майже 7 кілограмів і метр завдовжки: волинянин похизувався величезним уловом
06 жовтень, 2019, 10:40
Зі Стиру волинянин витягнув дві величезні щуки. ФОТО Зі Стиру волинянин витягнув дві величезні щуки. ФОТО
05 серпень, 2019, 10:56
Волинянин впіймав величезну щуку. ФОТО Волинянин впіймав величезну щуку. ФОТО
26 січень, 2019, 16:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поросла мохом і схожа на утопленика: в Святому озері на Волині живе 300-літня щука
Сьогодні, 14:11
 0
На Волині сталася ДТП за участю авто та мотоцикла, є постраждалі
Сьогодні, 13:15
 0
Курс валют на 19 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 12:17
 0
У Луцьку через призупинення роботи котельні та ЦТП не буде гарячої води: де саме
Сьогодні, 11:16
 0
На Волині прогнозують дощі та грози
Сьогодні, 10:09
 0
Медіа
відео
1/8