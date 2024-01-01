На Волині прогнозують дощі та грози

На Волині прогнозують дощі та грози
З 19 серпня на Волині очікується нестійка дощова погода, місцями грози, в окремі дні пориви вітру до 15-20 м/с.

Це пов'язано з проходженням на Волині холодного атмосферного фронту. Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського центру з гідрометеорології Надія Голя.

З її слів, погіршення погоди варто очікувати з другої половини дня 19 серпня та впродовж усього наступного тижня, проте температура повітря в області не спадатиме. Вночі вона становитиме 15-20⁰ тепла, а вдень сягатиме 25-30 тепла, каже синоптикиня.

"Наступний тиждень буде дощовим, подекуди із грозою та поривами вітру, проте теплий", — каже Надія Голя.

Впродовж вихідних, 17 та 18 серпня на Волині діятиме поле підвищеного тиску та спека, говорить синоптикиня. Температура повітря вдень становитиме 29-31 градус тепла, опадів не очікується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині прогнозують дощі та грози
Сьогодні, 10:09
На війні в Україні Росія втратила 1230 військових за добу
Сьогодні, 09:15
Ухилянтам, які перебувають за кордоном, уряд заборонив перереєстровувати авто: чи діє така заборона на Волині
Сьогодні, 08:20
Травмувався під час бійки: на Волині виходжують самця козулі
Сьогодні, 07:14
Чи очікувати 40-градусної спеки вихідними, 17-18 серпня: прогноз синоптиків
Сьогодні, 05:15
Схожі новини
Чи очікувати 40-градусної спеки вихідними, 17-18 серпня: прогноз синоптиків Чи очікувати 40-градусної спеки вихідними, 17-18 серпня: прогноз синоптиків
Сьогодні, 05:15
Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 12 серпня Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 12 серпня
11 серпень, 20:00
До України йде нова хвиля сильної спеки: синоптикиня назвала дати До України йде нова хвиля сильної спеки: синоптикиня назвала дати
05 серпень, 03:12
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 липня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 липня
27 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині прогнозують дощі та грози
Сьогодні, 10:09
 0
На війні в Україні Росія втратила 1230 військових за добу
Сьогодні, 09:15
 0
Ухилянтам, які перебувають за кордоном, уряд заборонив перереєстровувати авто: чи діє така заборона на Волині
Сьогодні, 08:20
 0
Травмувався під час бійки: на Волині виходжують самця козулі
Сьогодні, 07:14
 0
Чи очікувати 40-градусної спеки вихідними, 17-18 серпня: прогноз синоптиків
Сьогодні, 05:15
 0
Медіа
відео
1/8