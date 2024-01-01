На Волині прогнозують дощі та грози





Це пов'язано з проходженням на Волині холодного атмосферного фронту. Про це розповіла



З її слів, погіршення погоди варто очікувати з другої половини дня 19 серпня та впродовж усього наступного тижня, проте температура повітря в області не спадатиме. Вночі вона становитиме 15-20⁰ тепла, а вдень сягатиме 25-30 тепла, каже синоптикиня.



"Наступний тиждень буде дощовим, подекуди із грозою та поривами вітру, проте теплий", — каже Надія Голя.



Впродовж вихідних, 17 та 18 серпня на Волині діятиме поле підвищеного тиску та спека, говорить синоптикиня. Температура повітря вдень становитиме 29-31 градус тепла, опадів не очікується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 19 серпня на Волині очікується нестійка дощова погода, місцями грози, в окремі дні пориви вітру до 15-20 м/с.Це пов'язано з проходженням на Волині холодного атмосферного фронту. Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського центру з гідрометеорології Надія Голя.З її слів, погіршення погоди варто очікувати з другої половини дня 19 серпня та впродовж усього наступного тижня, проте температура повітря в області не спадатиме. Вночі вона становитиме 15-20⁰ тепла, а вдень сягатиме 25-30 тепла, каже синоптикиня."Наступний тиждень буде дощовим, подекуди із грозою та поривами вітру, проте теплий", — каже Надія Голя.Впродовж вихідних, 17 та 18 серпня на Волині діятиме поле підвищеного тиску та спека, говорить синоптикиня. Температура повітря вдень становитиме 29-31 градус тепла, опадів не очікується.

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