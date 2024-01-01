На Волині прогнозують дощі та грози
Сьогодні, 10:09
З 19 серпня на Волині очікується нестійка дощова погода, місцями грози, в окремі дні пориви вітру до 15-20 м/с.
Це пов'язано з проходженням на Волині холодного атмосферного фронту. Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського центру з гідрометеорології Надія Голя.
З її слів, погіршення погоди варто очікувати з другої половини дня 19 серпня та впродовж усього наступного тижня, проте температура повітря в області не спадатиме. Вночі вона становитиме 15-20⁰ тепла, а вдень сягатиме 25-30 тепла, каже синоптикиня.
"Наступний тиждень буде дощовим, подекуди із грозою та поривами вітру, проте теплий", — каже Надія Голя.
Впродовж вихідних, 17 та 18 серпня на Волині діятиме поле підвищеного тиску та спека, говорить синоптикиня. Температура повітря вдень становитиме 29-31 градус тепла, опадів не очікується.
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Це пов'язано з проходженням на Волині холодного атмосферного фронту. Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського центру з гідрометеорології Надія Голя.
З її слів, погіршення погоди варто очікувати з другої половини дня 19 серпня та впродовж усього наступного тижня, проте температура повітря в області не спадатиме. Вночі вона становитиме 15-20⁰ тепла, а вдень сягатиме 25-30 тепла, каже синоптикиня.
"Наступний тиждень буде дощовим, подекуди із грозою та поривами вітру, проте теплий", — каже Надія Голя.
Впродовж вихідних, 17 та 18 серпня на Волині діятиме поле підвищеного тиску та спека, говорить синоптикиня. Температура повітря вдень становитиме 29-31 градус тепла, опадів не очікується.
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