У Луцьку через призупинення роботи котельні та ЦТП не буде гарячої води: де саме

У Луцьку через призупинення роботи котельні та ЦТП не буде гарячої води: де саме
У Луцьку призупиняє роботу котельня на вулиці Банковій, яка обслуговує будинки та установи в центрі міста, та центральний тепловий пункт на проспекті Соборності. Тимчасово без гарячої води будуть 19 будівель.

Про це в коментарі Суспільному розповів директор державного комунального підприємства "Луцьктепло" Іван Скорупський.

Котельня, яка обслуговує 8 будинків, з яких один житловий на Словацького, 12, не працюватиме у період з 19 до 23 серпня через виконання робіт із реконструкції.

"Відбуватиметься встановлення сучасного насосного обладнання в рамках підготовки до опалювального сезону. Буде проводитися демонтаж старого обладнання на сучасне нове", — зазначив керівник "Луцьктепла".
Центральний тепловий пункт (ЦТП), що на проспекті Соборності, 19, вимушено призупиняє роботу 19 та 20 серпня. Це пов'язано з ліквідацією витоку на тепломережі. Зі слів Івана Скорупського, без гарячої води на проспекті Соборності впродовж двох днів будуть 10 житлових будинків і дитсадок.

Гаряче водопостачання усім споживачам відновлять після завершення ремонтних робіт.

У квітні 2024-го речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков коментував Суспільному, що в рамках Контракту "Реконструкція котелень – заміна пальників" за інституційної та фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку цього року передбачена модернізація 7 котелень в обласному центрі.

Довідково: Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" налічує 43 котельні, які обслуговують 758 будинків.

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Теги: котельня, ремонт, гаряча вода
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