На війні в Україні Росія втратила 1230 військових за добу





Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.



За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1230 військових.



З техніки окупанти РФ втратили:



танків — 8501 (+5) од,

бойових броньованих машин — 16473 (+12) од,

артилерійських систем — 16985 (+58) од,

РСЗВ — 1160 (+1) од,

засоби ППО — 923 (+1) од,

літаків — 367 (+0) од,

гелікоптерів — 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13714 (+55),

крилаті ракети — 2432 (+3),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 22913 (+65) од,

спеціальна техніка — 2844 (+15).

Дані уточнюються.

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