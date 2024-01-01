На війні в Україні Росія втратила 1230 військових за добу
Сьогодні, 09:15
Станом на ранок 17 серпня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 598 180 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1230 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
танків — 8501 (+5) од,
бойових броньованих машин — 16473 (+12) од,
артилерійських систем — 16985 (+58) од,
РСЗВ — 1160 (+1) од,
засоби ППО — 923 (+1) од,
літаків — 367 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13714 (+55),
крилаті ракети — 2432 (+3),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 22913 (+65) од,
спеціальна техніка — 2844 (+15).
Дані уточнюються.
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Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1230 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
танків — 8501 (+5) од,
бойових броньованих машин — 16473 (+12) од,
артилерійських систем — 16985 (+58) од,
РСЗВ — 1160 (+1) од,
засоби ППО — 923 (+1) од,
літаків — 367 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13714 (+55),
крилаті ракети — 2432 (+3),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 22913 (+65) од,
спеціальна техніка — 2844 (+15).
Дані уточнюються.
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