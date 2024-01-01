Травмувався під час бійки: на Волині виходжують самця козулі

Травмувався під час бійки: на Волині виходжують самця козулі
На Волині єгері Ківерцівського лісництва виходжують самця козулі європейської, який перебуває на реабілітації в одному із вольєрів філії лісового господарства.

Про це повідомили в Поліському лісовому офісі.

За інформацією єгерів, серпень є місяцем основного гону в козуль, і тварина травмувалася під час бійки з іншим самцем козулі за увагу козулі.

"З початку серпня самці перебувають у стані постійного збудження та втрачають обачність. Тварини майже перестають харчуватись, їхня вага стає критично малою. Багато сил витрачають, аби помітити територію. Між суперниками виникають справжні бійки, які нерідко закінчуються травмами", — зазначили в пресцентрі.

У Поліському лісовому офісі розповіли, що декілька днів тому єгері Олександр Хитрик і Михайло Кадик помітили в лісі знесиленого самця козулі, який не мав сил підвестися. Тварині уже дали ім'я — назвали Ваською.

Самця козулі впродовж трьох днів лікували та поїли молоком, після чого помістили у відкритий природній вольєр. Після відновлення сил тварину випустять у ліс.


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Теги: козуля, лікування
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