Травмувався під час бійки: на Волині виходжують самця козулі
Сьогодні, 07:14
На Волині єгері Ківерцівського лісництва виходжують самця козулі європейської, який перебуває на реабілітації в одному із вольєрів філії лісового господарства.
Про це повідомили в Поліському лісовому офісі.
За інформацією єгерів, серпень є місяцем основного гону в козуль, і тварина травмувалася під час бійки з іншим самцем козулі за увагу козулі.
"З початку серпня самці перебувають у стані постійного збудження та втрачають обачність. Тварини майже перестають харчуватись, їхня вага стає критично малою. Багато сил витрачають, аби помітити територію. Між суперниками виникають справжні бійки, які нерідко закінчуються травмами", — зазначили в пресцентрі.
У Поліському лісовому офісі розповіли, що декілька днів тому єгері Олександр Хитрик і Михайло Кадик помітили в лісі знесиленого самця козулі, який не мав сил підвестися. Тварині уже дали ім'я — назвали Ваською.
Самця козулі впродовж трьох днів лікували та поїли молоком, після чого помістили у відкритий природній вольєр. Після відновлення сил тварину випустять у ліс.
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Про це повідомили в Поліському лісовому офісі.
За інформацією єгерів, серпень є місяцем основного гону в козуль, і тварина травмувалася під час бійки з іншим самцем козулі за увагу козулі.
"З початку серпня самці перебувають у стані постійного збудження та втрачають обачність. Тварини майже перестають харчуватись, їхня вага стає критично малою. Багато сил витрачають, аби помітити територію. Між суперниками виникають справжні бійки, які нерідко закінчуються травмами", — зазначили в пресцентрі.
У Поліському лісовому офісі розповіли, що декілька днів тому єгері Олександр Хитрик і Михайло Кадик помітили в лісі знесиленого самця козулі, який не мав сил підвестися. Тварині уже дали ім'я — назвали Ваською.
Самця козулі впродовж трьох днів лікували та поїли молоком, після чого помістили у відкритий природній вольєр. Після відновлення сил тварину випустять у ліс.
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