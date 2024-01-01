Ухилянтам, які перебувають за кордоном, уряд заборонив перереєстровувати авто: чи діє така заборона на Волині





Про це йдеться у новій постанові Кабміну № 918 від 13 серпня 2024 року. Ці обмеження будуть поширюватися на період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення.



Чоловіки віком від 18 до 60 років, живучи за кордоном, мали змогу отримати в міграційних службах низку послуг. Зокрема:



обміняти посвідчення водія, зокрема таке, яке видане вперше;

отримати посвідчення водія після втрати чи викрадення;

зареєструвати, перереєструвати транспорт;

зняти з обліку транспортний засіб.



Втім, ці послуги будуть недоступні, якщо військовозобов'язаний громадянин України не оновив свої дані у ТЦК. Відтепер, тим, хто не оновив військово-облікові дані, міжнародні поштові відділення не пересилатимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.



Журналісти



За словами речниці регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Волинській області Юлії Матящук, згідно законодавства, сервісні центри обслуговують і тих чоловіків, які не оновили свої дані в ТЦК. Як пояснила Юлія Матящук, ті чоловіки, які перебувають за кордоном, за дорученням можуть скористатися послугами Сервісних центрів МВС Волині щодо реєстраційних дій відносно транспорту.



«Такої заборони немає, ми обслуговуємо чоловіків, які не оновили свої дані у ТЦК та СП», - констатувала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовозобов'язані чоловіки-українці не зможуть оновити посвідчення водія за кордоном, якщо не оновили дані в ТЦК. Окрім того, такі чоловіки також не зможуть реєструвати автівки чи отримувати нове посвідчення водія.Про це йдеться у новій постанові Кабміну № 918 від 13 серпня 2024 року. Ці обмеження будуть поширюватися на період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення.Чоловіки віком від 18 до 60 років, живучи за кордоном, мали змогу отримати в міграційних службах низку послуг. Зокрема:обміняти посвідчення водія, зокрема таке, яке видане вперше;отримати посвідчення водія після втрати чи викрадення;зареєструвати, перереєструвати транспорт;зняти з обліку транспортний засіб.Втім, ці послуги будуть недоступні, якщо військовозобов'язаний громадянин України не оновив свої дані у ТЦК. Відтепер, тим, хто не оновив військово-облікові дані, міжнародні поштові відділення не пересилатимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.Журналісти ВСН поцікавилися у Сервісному центрі МВС Волині, чи можуть українці, які перебувають за кордоном, скажімо, по дорученню зареєструвати, зняти з обліку чи перереєструвати авто.За словами речниці регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Волинській області, згідно законодавства, сервісні центри обслуговують і тих чоловіків, які не оновили свої дані в ТЦК. Як пояснила Юлія Матящук, ті чоловіки, які перебувають за кордоном, за дорученням можуть скористатися послугами Сервісних центрів МВС Волині щодо реєстраційних дій відносно транспорту.«Такої заборони немає, ми обслуговуємо чоловіків, які не оновили свої дані у ТЦК та СП», - констатувала вона.

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