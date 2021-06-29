Чи очікувати 40-градусної спеки вихідними, 17-18 серпня: прогноз синоптиків
Сьогодні, 05:15
Спекотна погода ще не збирається залишати Україну. Від наступного тижня температура повітря зросте.
Про це повідомила метеорологиня "Укргідрометцентру" Наталя Птуха в коментарі "РБК-Україна".
Останні розрахунки показують, каже метеорологиня, що найближчими вихідними та на початку наступного тижня буде досить спекотно.
"Показники температури в більшості областей будуть у межах 27–34 градусів, а на півдні — 35–37 градусів. Поки що 40 градусної спеки на півдні, як це було в липні, за прогнозами не передбачається", — зазначила вона.
За даними метеорологині, хвиля тепла не має бути такою виснажливою. Водночас у денні години вихідними і на початку наступного тижня буде спекотно.
Свіжіше 17–18 серпня буде в західних регіонах, адже там пройдуть короткочасні грозові дощі.
"Вихідними вже не буде такого потужного впливу антициклону Mashal, тому може виникати хмарність, переважно в північно-західних областях. У більшості регіонів утримуватиметься погода без опадів, але водночас такої стабільно ясної та безвітряної погоди, як зараз, не буде", — додала Птуха.
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Про це повідомила метеорологиня "Укргідрометцентру" Наталя Птуха в коментарі "РБК-Україна".
Останні розрахунки показують, каже метеорологиня, що найближчими вихідними та на початку наступного тижня буде досить спекотно.
"Показники температури в більшості областей будуть у межах 27–34 градусів, а на півдні — 35–37 градусів. Поки що 40 градусної спеки на півдні, як це було в липні, за прогнозами не передбачається", — зазначила вона.
За даними метеорологині, хвиля тепла не має бути такою виснажливою. Водночас у денні години вихідними і на початку наступного тижня буде спекотно.
Свіжіше 17–18 серпня буде в західних регіонах, адже там пройдуть короткочасні грозові дощі.
"Вихідними вже не буде такого потужного впливу антициклону Mashal, тому може виникати хмарність, переважно в північно-західних областях. У більшості регіонів утримуватиметься погода без опадів, але водночас такої стабільно ясної та безвітряної погоди, як зараз, не буде", — додала Птуха.
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