Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 17-18 серпня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17-18 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
В суботу, 17 серпня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень) – невеликі магнітні хвилювання, які вже в неділю, 18 серпня, переростуть у магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень).
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
В суботу, 17 серпня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень) – невеликі магнітні хвилювання, які вже в неділю, 18 серпня, переростуть у магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень).
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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