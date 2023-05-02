МОЗ відсторонило гендиректора «Охматдиту»

МОЗ відсторонило гендиректора «Охматдиту»
Генеральний директор НДСЛ Охматдит Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ.

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає "Великий Київ".

“Про подальші рішення повідомимо додатково, в тому числі й кадрові. Моя позиція — виконувачем обов’язків має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег. Зараз проводжу консультації”, – написав він.

За його словами, факти, пов’язані з відновленням будівель Охматдиту та діями Благодійної організації «Благодійний фонд “Охматдит” – здорове дитинство», в тому числі зазначені у ЗМІ, наразі вивчаються Національною поліцією України за зверненням Ляшка.

“Зареєстроване відповідне кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Також аналітичну роботу з цього приводу проводить НАБУ. Крім цього, триває ініційована мною внутрішня перевірка МОЗ.
Всі обставини мають бути встановлені. Всі винні мають бути покарані. Лікарня має бути відбудована. Все має відбуватися чітко, прозоро, швидко і відповідно до законодавства”, – написав очільник МОЗ.

Як акцентував Ляшко, вчора він отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду.

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Теги: відсторонення керівника Охматдиту, Ляшко
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