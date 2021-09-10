У Луцьку тимчасово перекриють рух авто на виїзді з вулиці Звитяжної



Відповідне розпорядження опублікували на сайті Луцької міської ради.



Перекриття вулиці пов'язане із проведенням аварійних робіт на мережі централізованого теплопостачання. Рух авто буде перекрито до завершення ремонту.



В розпорядженні зазначили, що підрядник має встановити на ділянці відповідні знаки про обмеження руху і до 1 вересня відновити благоустрій в місці виконання робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З понеділка, 19 серпня, у Луцьку тимчасово перекриють рух авто на виїзді з вулиці Звитяжної на проспект Перемоги.Відповідне розпорядження опублікували на сайті Луцької міської ради.Перекриття вулиці пов'язане із проведенням аварійних робіт на мережі централізованого теплопостачання. Рух авто буде перекрито до завершення ремонту.В розпорядженні зазначили, що підрядник має встановити на ділянці відповідні знаки про обмеження руху і до 1 вересня відновити благоустрій в місці виконання робіт.

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