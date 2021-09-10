У Луцьку тимчасово перекриють рух авто на виїзді з вулиці Звитяжної

У Луцьку тимчасово перекриють рух авто на виїзді з вулиці Звитяжної
З понеділка, 19 серпня, у Луцьку тимчасово перекриють рух авто на виїзді з вулиці Звитяжної на проспект Перемоги.
Відповідне розпорядження опублікували на сайті Луцької міської ради.

Перекриття вулиці пов'язане із проведенням аварійних робіт на мережі централізованого теплопостачання. Рух авто буде перекрито до завершення ремонту.

В розпорядженні зазначили, що підрядник має встановити на ділянці відповідні знаки про обмеження руху і до 1 вересня відновити благоустрій в місці виконання робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: перекриття руху, транспорт, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку тимчасово перекриють рух авто на виїзді з вулиці Звитяжної
Сьогодні, 19:18
Скільки вартують кавуни і дині та літні фрукти у Луцьку
Сьогодні, 18:14
МОЗ відсторонило гендиректора «Охматдиту»
Сьогодні, 17:08
Як надовго Україні вистачить людей для ведення війни: Буданов дав відповідь
Сьогодні, 16:18
Працівники ТЦК на Волині вимагали хабаря за зняття з розшуку ухилянтів: як їх покарали
Сьогодні, 15:19
Схожі новини
12 вересня у Луцьку перекриють вулиці: яким маршрутом курсуватиме транспорт 12 вересня у Луцьку перекриють вулиці: яким маршрутом курсуватиме транспорт
10 вересень, 2021, 09:30
Завтра у Луцьку на вулиці Спортивній тимчасово перекриють рух транспорту Завтра у Луцьку на вулиці Спортивній тимчасово перекриють рух транспорту
22 липень, 16:12
У Луцьку змінили назви двох зупинок громадського транспорту У Луцьку змінили назви двох зупинок громадського транспорту
15 травень, 11:50
Через заміну каналізаційного колектора у Луцьку перекриють рух транспорту Через заміну каналізаційного колектора у Луцьку перекриють рух транспорту
02 квітень, 13:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку тимчасово перекриють рух авто на виїзді з вулиці Звитяжної
Сьогодні, 19:18
 0
Скільки вартують кавуни і дині та літні фрукти у Луцьку
Сьогодні, 18:14
 0
МОЗ відсторонило гендиректора «Охматдиту»
Сьогодні, 17:08
 0
Як надовго Україні вистачить людей для ведення війни: Буданов дав відповідь
Сьогодні, 16:18
 0
Працівники ТЦК на Волині вимагали хабаря за зняття з розшуку ухилянтів: як їх покарали
Сьогодні, 15:19
 0
Медіа
відео
1/8