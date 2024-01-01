Рада церков підтримала законопроєкт щодо заборони УПЦ МП





Про це йдеться в оприлюдненій заяві, пише



Так, Рада церков засудила діяльність російської православної церкви та московського патріархату. Там зазначили, що російська православна церква «стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників».



«Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку», — йдеться у заяві.



У ній же додали, що московський патріархат «виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів і цинічно попирає Господні установлення та елементарні норми загальнолюдської моралі».



Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Ради церков. Він закликав підтримати законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з росією, який незабаром має розглянути Верховна Рада.



У записі зустрічі видно, що з підтримкою виступили глави ПЦУ, УКГЦ, Баптистської, Юдейської спільнот, Римсько-католицької церкви тощо. Тим часом представників Української православної церкви московського патріархату, яку, як очікується, найперше зачепить цей законопроєкт, не показували.



Митрополит Онуфрій, як настоятель УПЦ МП, також входить до Ради церков. Єпископ РКЦ Віталій Кривицький на зустрічі заявив, що від УПЦ МП очікували засудження російської церкви.



«Відомо, преш за все, про яку організацію йдеться, можливо є й інші… Але на цей час, як ми сподівалися та очікували, ця організація не зробила жодних конкретних кроків, щоб відокремитися, засудити, як ми всі… Тому розуміємо про необхідність такого законопроєкту», — сказав Кривицький.



Що за законопроєкт?



У січні 2023 року уряд зареєстрував законопроєкт, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з росією. Таким документом може бути припинена діяльність УПЦ МП.



Хоча в УПЦ наголошували, що діють юридично в межах українського законодавства, а рішення назвали «розмитим». Мовляв, ідеться про московський патріархат, «а УПЦ, відповідно до всіх установчих документів, є самостійною, незалежною і не підпорядковується московському патріархату».



Розгляд законопроєкту фактично став на паузу, поки на липневому засіданні Верховної Ради народні депутати не заблокували трибуну з вимогою продовжити розгляд документа. Тоді ж подальші засідання парламенту скасували.



15 серпня президент Володимир Зеленський попросив Верховну Раду зібратися для розгляду «деяких важливих законодавчих ініціатив», згадавши про «духовну незалежність». Президент наголосив: «Це все варто зробити справді оперативно».



Перед цим, 13 серпня, заступниця керівника Офісу президента Олена Ковальська та голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський зустрілися зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Його Всесвятість зауважив, що він підтримує ініціативу щодо «духовної незалежності».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримали законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з росією.Про це йдеться в оприлюдненій заяві, пише Громадське Так, Рада церков засудила діяльність російської православної церкви та московського патріархату. Там зазначили, що російська православна церква «стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників».«Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку», — йдеться у заяві.У ній же додали, що московський патріархат «виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів і цинічно попирає Господні установлення та елементарні норми загальнолюдської моралі».Нагадаємо, що президентпровів зустріч із представниками Ради церков. Він закликав підтримати законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з росією, який незабаром має розглянути Верховна Рада.У записі зустрічі видно, що з підтримкою виступили глави ПЦУ, УКГЦ, Баптистської, Юдейської спільнот, Римсько-католицької церкви тощо. Тим часом представників Української православної церкви московського патріархату, яку, як очікується, найперше зачепить цей законопроєкт, не показували.Митрополит, як настоятель УПЦ МП, також входить до Ради церков. Єпископ РКЦ Віталій Кривицький на зустрічі заявив, що від УПЦ МП очікували засудження російської церкви.«Відомо, преш за все, про яку організацію йдеться, можливо є й інші… Але на цей час, як ми сподівалися та очікували, ця організація не зробила жодних конкретних кроків, щоб відокремитися, засудити, як ми всі… Тому розуміємо про необхідність такого законопроєкту», — сказав Кривицький.У січні 2023 року уряд зареєстрував законопроєкт, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з росією. Таким документом може бути припинена діяльність УПЦ МП.Хоча в УПЦ наголошували, що діють юридично в межах українського законодавства, а рішення назвали «розмитим». Мовляв, ідеться про московський патріархат, «а УПЦ, відповідно до всіх установчих документів, є самостійною, незалежною і не підпорядковується московському патріархату».Розгляд законопроєкту фактично став на паузу, поки на липневому засіданні Верховної Ради народні депутати не заблокували трибуну з вимогою продовжити розгляд документа. Тоді ж подальші засідання парламенту скасували.15 серпня президент Володимир Зеленський попросив Верховну Раду зібратися для розгляду «деяких важливих законодавчих ініціатив», згадавши про «духовну незалежність». Президент наголосив: «Це все варто зробити справді оперативно».Перед цим, 13 серпня, заступниця керівника Офісу президента Олена Ковальська та голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський зустрілися зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Його Всесвятість зауважив, що він підтримує ініціативу щодо «духовної незалежності».

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