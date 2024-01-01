У Курській області загинув Герой з Волині Роман Щостакевич

Роман Шостакевич.



Про це



"Із невимовним сумом повідомляємо про загибель ще одного нашого

захисника. 16 серпня в Курській області загинув солдат ШОСТАКЕВИЧ Роман Вячеславович, 1980 р.н., уродженець села Рогожани.



Воїн до останнього подиху був вірний присязі і віддав своє дорогоцінне життя за Україну.



Висловлюємо щирі і глибокі співчуття дружині, дітям, сестрі, родині, друзям та побратимам Героя". - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час прибуття загиблого Героя і місце похорону буде повідомлено згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили в Устилузькій громаді."Із невимовним сумом повідомляємо про загибель ще одного нашогозахисника. 16 серпня в Курській області загинув солдат ШОСТАКЕВИЧ Роман Вячеславович, 1980 р.н., уродженець села Рогожани.Воїн до останнього подиху був вірний присязі і віддав своє дорогоцінне життя за Україну.Висловлюємо щирі і глибокі співчуття дружині, дітям, сестрі, родині, друзям та побратимам Героя". - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час прибуття загиблого Героя і місце похорону буде повідомлено згодом.

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