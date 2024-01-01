У Курській області загинув Герой з Волині Роман Щостакевич

У Курській області загинув Герой з Волині Роман Щостакевич
На війні загинув Герой з Волині Роман Шостакевич.

Про це повідомили в Устилузькій громаді.

"Із невимовним сумом повідомляємо про загибель ще одного нашого
захисника. 16 серпня в Курській області загинув солдат ШОСТАКЕВИЧ Роман Вячеславович, 1980 р.н., уродженець села Рогожани.

Воїн до останнього подиху був вірний присязі і віддав своє дорогоцінне життя за Україну.

Висловлюємо щирі і глибокі співчуття дружині, дітям, сестрі, родині, друзям та побратимам Героя". - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час прибуття загиблого Героя і місце похорону буде повідомлено згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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