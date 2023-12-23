У Львові вибухнула термоколба під час шоу в розважальному центрі: постраждали діти та аніматор

У Львові вибухнула термоколба під час шоу в розважальному центрі: постраждали діти та аніматор
У Львові під час проведення шоу для дітей у розважальному центрі вибухнула термоколба. Постраждали троє дітей та аніматор.

Про це повідомляють у Першому медичному об’єднанні Львова та в спортивно-розважальному комплексі Leoland, де стався інцидент, пише Громадське.

Як пояснили у Leoland, на відкритті нової станції у «місті професій» тріснула і розлетілася на друзки термоколба, яка була частиною реквізиту. Постраждали троє дітей, які стояли поруч, а також запрошений аніматор, який тримав колбу в руках.

«Зараз ретельно з’ясовуємо причини цього інциденту, перевіряємо відео із камер нагляду. Згодом повідомимо вам про деталі перевірки», — заявили в Leoland.

Медики розповіли, що постраждалих дітей доставили до Лікарні Святого Миколая. Хлопчик 9 років та дівчинка 10 років зазнали незначних осколкових поранень брови та повіки. Їм провели первинну хірургічну обробку ран і наклали шви.

Третя дитина — 8-річний хлопчик — поступив із поверхневою травмою голови та забоєм мʼяких тканин внаслідок падіння. Усіх дітей вже відпустили додому.

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Теги: Львів, термоколба, вибух
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