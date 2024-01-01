На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Вавдійчик

ВАВДІЙЧИК Віталій Андрійович.



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"Із сумом повідомляємо, що Колківська громада знову зазнала болісної втрати: захищаючи нашу Батьківщину від російських загарбників, загинув вірний син України, Віталій ВАВДІЙЧИК, 31.05.1975 р.н.



Трагедія сталась 16 серпня 2024 року. Захисник з Колківської громади, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, отримав поранення несумісні з життям під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в Донецькій області.



Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого Героя", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну загинув 49-річний житель села БоровичіПро це повідомили у Колківській громаді."Із сумом повідомляємо, що Колківська громада знову зазнала болісної втрати: захищаючи нашу Батьківщину від російських загарбників, загинув вірний син України, Віталій ВАВДІЙЧИК, 31.05.1975 р.н.Трагедія сталась 16 серпня 2024 року. Захисник з Колківської громади, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, отримав поранення несумісні з життям під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в Донецькій області.Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого Героя", - йдеться в повідомленні.

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