На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Вавдійчик

На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Вавдійчик
Захищаючи Україну загинув 49-річний житель села Боровичі ВАВДІЙЧИК Віталій Андрійович.

Про це повідомили у Колківській громаді.

"Із сумом повідомляємо, що Колківська громада знову зазнала болісної втрати: захищаючи нашу Батьківщину від російських загарбників, загинув вірний син України, Віталій ВАВДІЙЧИК, 31.05.1975 р.н.

Трагедія сталась 16 серпня 2024 року. Захисник з Колківської громади, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, отримав поранення несумісні з життям під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в Донецькій області.

Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого Героя", - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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