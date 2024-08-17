На Курщині взяли в полон командира роти окупантів

На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів.

Про це повідомили бійці 225 ОШБ, пише LB.ua.

"Взяли в полон офіцера. Ротний командир, якого ми залишили без роти. Більшість ліквідована, залишки тікають полем, добиваємо", - повідомили бійці.

"Я, молодший лейтенант, Ткачов Андрій Андрійович, командир роти першого мотострілецького батальйону 810 бригади морської піхоти, взятий у полон 225 ОШБ. Прошу обміняти мене на полонених азовців, захисників Маріуполя", - повідомив полонений.

Також українські бійці показали, як залишки роти показують “справжній командний дух” в змаганнях “хто перший покине поле бою”.


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Теги: Росія, Україна, війна
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