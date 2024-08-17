На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
Сьогодні, 04:31
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів.
Про це повідомили бійці 225 ОШБ, пише LB.ua.
"Взяли в полон офіцера. Ротний командир, якого ми залишили без роти. Більшість ліквідована, залишки тікають полем, добиваємо", - повідомили бійці.
"Я, молодший лейтенант, Ткачов Андрій Андрійович, командир роти першого мотострілецького батальйону 810 бригади морської піхоти, взятий у полон 225 ОШБ. Прошу обміняти мене на полонених азовців, захисників Маріуполя", - повідомив полонений.
Також українські бійці показали, як залишки роти показують “справжній командний дух” в змаганнях “хто перший покине поле бою”.
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Про це повідомили бійці 225 ОШБ, пише LB.ua.
"Взяли в полон офіцера. Ротний командир, якого ми залишили без роти. Більшість ліквідована, залишки тікають полем, добиваємо", - повідомили бійці.
"Я, молодший лейтенант, Ткачов Андрій Андрійович, командир роти першого мотострілецького батальйону 810 бригади морської піхоти, взятий у полон 225 ОШБ. Прошу обміняти мене на полонених азовців, захисників Маріуполя", - повідомив полонений.
Також українські бійці показали, як залишки роти показують “справжній командний дух” в змаганнях “хто перший покине поле бою”.
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