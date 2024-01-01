Обезголовлення, імовірно, українського бійця: прокуратура почала розслідування





Про це повідомив Офіс генпрокурора, пише



Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на перевірку цієї інформації та пов’язаних із нею обставин.



В ОГП зазначили: поширення представниками рф такого відео вкотре засвідчує їхню повну зневагу до норм та принципів міжнародного гуманітарного права.



Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).



Що за відео?



16 серпня у мережі зʼявилося відео, на якому росіяни показують відрізану голову нібито українського військовослужбовця. Ролик із відрізаною головою поширили в російських Telegram-каналах. Ми вирішили не показувати його, адже кадри можуть шокувати. Відповідальність за злочин на себе взяла 155 окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту російської федерації.



Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною.



Він наголосив, що такі відео росія використовує, аби залякати й деморалізувати українців.



Нагадаємо, нещодавно в мережі поширили фото, на якому може бути український військовополонений із відрізаними кінцівками та головою. Омбудсмен Дмитро Лубінець уже звернувся до міжнародних організацій через убивство окупантами українця. Також правоохоронці розпочали розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські правоохоронці розпочали розслідування за фактом поширення відео з обезголовленням, ймовірно, українського захисника.Про це повідомив Офіс генпрокурора, пише Громадське Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на перевірку цієї інформації та пов’язаних із нею обставин.В ОГП зазначили: поширення представниками рф такого відео вкотре засвідчує їхню повну зневагу до норм та принципів міжнародного гуманітарного права.Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).16 серпня у мережі зʼявилося відео, на якому росіяни показують відрізану голову нібито українського військовослужбовця. Ролик із відрізаною головою поширили в російських Telegram-каналах. Ми вирішили не показувати його, адже кадри можуть шокувати. Відповідальність за злочин на себе взяла 155 окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту російської федерації.Омбудсмензвернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною.Він наголосив, що такі відео росія використовує, аби залякати й деморалізувати українців.Нагадаємо, нещодавно в мережі поширили фото, на якому може бути український військовополонений із відрізаними кінцівками та головою. Омбудсмен Дмитро Лубінець уже звернувся до міжнародних організацій через убивство окупантами українця. Також правоохоронці розпочали розслідування.

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