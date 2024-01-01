Перейменування вулиць на Волині: приклад однієї з громад і реакція місцевих жителів

Юрія Погуляйка в селі Залісоче Олицької громади перейменували вулиці Гагаріна та Мічуріна, тепер вони називаються Волонтерів та Воїнів-добровольців.



Про це Олександр Прендецький. З його слів, у громаді є 17 населених пунктів. Більшість вулиць в цих селах позбулись радянських назв в перші роки незалежності України. Зараз цей процес ще триває.



"З початком повномасштабного вторгнення рішенням ради було перейменовано 18 вулиць, які мали назви до радянського стилю. Наприклад — Пушкіна та 9 Травня. Всі назви, які мали бути по-новому, обговорювались з місцевим населенням. Брали до уваги побажання жителів саме тих вулиць", — додав селищний голова.



Житель села Залісоче Андрій Ладанчук каже: його зять Василь Ківінський, до повномасштабного вторгнення мешкав на вулиці Мічуріна. Загинув воїн поблизу села Роботине на Запоріжжі торік 20 серпня.



"Будемо міняти тепер вивіску на будинку на нову назву", — говорить чоловік.



Подружжя Мартинюків мешкає на вулиці Волонтерів. Суспільному вони розповіли: про перейменування ще не чули.



"Я за світло платила ще по Гагаріна, 2. Вже багато вулиць поперейменовували. І гарно перейменували, ми не проти. Це ж українців вшановують так", — каже Анастасія Мартинюк.



Як розповіла заступниця директора місцевого ліцею Наталія Цицюра, у зв’язку з перейменуванням вулиць в місцевій гімназії на початку навчального року оновлять інформацію про місце реєстрації учнів.



Також в Олиці змінила назву вулиця, прилегла до родового замку Князів Радзивілів. Місцевий житель Володимир Бубало табличку на будинку ще не міняв.



"Раніше була Паркова, потім перейменували на Князів Радзивілів. Ніхто нічого не питав, просто перемінили вулицю. Паркова — гарно, тут парк поруч в нас. А Князів Радзивілів...", — говорить чоловік.



Селищний голова Олександр Прендецький додав, що наразі місцеві мешканці звертаються щодо перейменування вулиць на честь загиблих воїнів. На передовій загинули 39 військовослужбовців з Олики і сіл громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністраціїв селі Залісоче Олицької громади перейменували вулиці Гагаріна та Мічуріна, тепер вони називаються Волонтерів та Воїнів-добровольців.Про це Суспільному розповів селищний голова. З його слів, у громаді є 17 населених пунктів. Більшість вулиць в цих селах позбулись радянських назв в перші роки незалежності України. Зараз цей процес ще триває."З початком повномасштабного вторгнення рішенням ради було перейменовано 18 вулиць, які мали назви до радянського стилю. Наприклад — Пушкіна та 9 Травня. Всі назви, які мали бути по-новому, обговорювались з місцевим населенням. Брали до уваги побажання жителів саме тих вулиць", — додав селищний голова.Житель села Залісочекаже: його зять, до повномасштабного вторгнення мешкав на вулиці Мічуріна. Загинув воїн поблизу села Роботине на Запоріжжі торік 20 серпня."Будемо міняти тепер вивіску на будинку на нову назву", — говорить чоловік.Подружжямешкає на вулиці Волонтерів. Суспільному вони розповіли: про перейменування ще не чули."Я за світло платила ще по Гагаріна, 2. Вже багато вулиць поперейменовували. І гарно перейменували, ми не проти. Це ж українців вшановують так", — каже Анастасія Мартинюк.Як розповіла заступниця директора місцевого ліцею, у зв’язку з перейменуванням вулиць в місцевій гімназії на початку навчального року оновлять інформацію про місце реєстрації учнів.Також в Олиці змінила назву вулиця, прилегла до родового замку Князів Радзивілів. Місцевий жительтабличку на будинку ще не міняв."Раніше була Паркова, потім перейменували на Князів Радзивілів. Ніхто нічого не питав, просто перемінили вулицю. Паркова — гарно, тут парк поруч в нас. А Князів Радзивілів...", — говорить чоловік.Селищний голова Олександр Прендецький додав, що наразі місцеві мешканці звертаються щодо перейменування вулиць на честь загиблих воїнів. На передовій загинули 39 військовослужбовців з Олики і сіл громади.

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