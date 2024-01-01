Росіяни вдруге за ранок атакували Київ ракетами, - КМВА

Близько 7:00 ранку російська армія вдруге атакувала Київ крилатими ракетами типу "Іскандер".Про це інформує Київська міська військова адміністрація.Попередньо, йдеться про "озброєння на кшталт "Іскандер-К"."Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені", — зазначив очільник КМВА Сергій Попко.Очільник КМВА додав, що дані про тип та кількість ракет у своїх звітах нададуть Повітряні сили Збройних сил України.Станом на цю хвилину в Києві руйнувань та потерпілих немає.18 серпня вранці російська армія атакувала Київ північнокорейськими балістичними ракетами "KN-23". Сили ППО знищили повітряні цілі на підступах до Києва.