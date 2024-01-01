Сили ППО знищили 13 повітряних цілей окупантів

Сили ППО знищили 13 повітряних цілей окупантів
У ніч на 18 серпня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні. Зокрема, ворог запустив північнокорейські ракети "KN-23", крилаті ракети та ударні дрони.

Про це повідомляє командувач повітряних сил України Микола Олещук.

Командувач зазначає, що "всього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 16 засобів повітряного нападу противника: 1 балістичну ракету "Іскандер-М"; 2 балістичні ракети KN-23; 2 керовані авіаційні ракети Х-59; 3 крилаті ракети (тип уточнюється) та 8 ударних БпЛА "Shahed-131/136"".

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби знищили 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей.

Знищено:

2 балістичні ракети KN-23;
3 крилаті ракети (тип уточнюється);
8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо без людських втрат та потерпілих.

Вранці 18 серпня росіяни двічі атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. Сили ППО знищили всі ворожі ракети.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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сYчий ти Клоун зеленський трикратно крадеш наші мізерні пенсії незаконно добавив своєму підорному татусю 150000гр.стипендну довічну пенсію і даєш щомісячно кожному полоненому окупанту-вбивці по 10000гр. на готельне шикарне утримання а голодаючих вимирачих без можливостей купувати дорогущі ліки без лікування пенсіонерів маєш гірше за ворогів-окупатів генцидно даючи їм всього лише по 2000-3000гр.пенсії в місяць на швидке помирання!!! ЩОБ ТИ ГАД нелігетимний президент зеленський ПОДОХ РАЗОМ З хряком порошенком НА НАРАХ У ПАРАШІ за злочини перед пограбованними ПЕНСІОНЕРАМИ!!! ПІДОР нелігетимний зе-клоун пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ ЗЕ-модератор-ПІДОРАС!!!!!!!!!!!!
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