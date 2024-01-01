Сили ППО знищили 13 повітряних цілей окупантів

У ніч на 18 серпня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні. Зокрема, ворог запустив північнокорейські ракети "KN-23", крилаті ракети та ударні дрони.Про це повідомляє командувач повітряних сил УкраїниКомандувач зазначає, що "всього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 16 засобів повітряного нападу противника: 1 балістичну ракету "Іскандер-М"; 2 балістичні ракети KN-23; 2 керовані авіаційні ракети Х-59; 3 крилаті ракети (тип уточнюється) та 8 ударних БпЛА "Shahed-131/136"".Зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби знищили 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей.2 балістичні ракети KN-23;3 крилаті ракети (тип уточнюється);8 ударних БпЛА "Shahed-131/136".Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо без людських втрат та потерпілих.Вранці 18 серпня росіяни двічі атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. Сили ППО знищили всі ворожі ракети.