Помер відомий французький актор Ален Делон

Помер відомий французький актор Ален Делон
У віці 88 років померла французька кінозірка Ален Делон. Українцям він запамʼятався не лише визначними ролями у стрічках, а й підтримкою після початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це пише Le Monde, повідомляє Громадське.

Як вказує видання, про смерть повідомили троє його дітей в коментарі Agence France-Presse.

Актор розпочав свою кар'єру в 1957 році. Серед найвідоміших фільмів за його участі: «На яскравому сонці», «Рокко та його брати», «Леопард», «Нескорений», «Самурай», «Сицилійський клан» та інші. У кількох своїх найпопулярніших стрічках він втілював образ гангстера. Хоча Делон ніколи не знімався в Голлівуді, усе ж він здобув популярність не лише в Європі, а й у США та Азії.

З 1990-х років він рідко з’являвся на екранах, ще у 2017 році Делон заявив, що завершує кінокар'єру. Його остання велика поява на публіці сталася під час отримання «Золотої пальмової гілки» на Каннському кінофестивалі 2019-го.

Останніми роками Делон рідко залишав свій маєток. Зокрема, актор був у поганому стані після того, як у 2019-му переніс інсульт.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський нагородив Делона орденом «За заслуги». В українському посольстві тоді казали: «З першого дня повномасштабної війни Делон багато висловлювався на підтримку України. Для нас це символ, це важливо».

Зокрема, актор брав участь в інтервʼю з президентом Зеленським у 2022 році, а також читав твори Тараса Шевченка під час телевізійної програми.

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Теги: Ален Делон
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