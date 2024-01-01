Monobank другу добу потерпає від масштабної кібератаки
Сьогодні, 21:25
Другу добу поспіль на monobank ведуть масштабну DDOS-атаку. Служби банку продовжують відбивати її.
Про це повідомляє співзасновник Monobank Олег Гороховський.
Гороховський зазначив, що під атакою банки.
"Вчора стихло о 22:30 і сьогодні розпочалося о 03:15 ранку. Наближаємось до 3 мільярдів запитів на сервіс за два дні", - повідомив співзасновник monobank
Нагадаємо, що ввечері 16 серпня на monobank здійснили велику DDOS-атаку.
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Про це повідомляє співзасновник Monobank Олег Гороховський.
Гороховський зазначив, що під атакою банки.
"Вчора стихло о 22:30 і сьогодні розпочалося о 03:15 ранку. Наближаємось до 3 мільярдів запитів на сервіс за два дні", - повідомив співзасновник monobank
Нагадаємо, що ввечері 16 серпня на monobank здійснили велику DDOS-атаку.
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