Monobank другу добу потерпає від масштабної кібератаки





Про це повідомляє співзасновник Monobank Олег Гороховський.



Гороховський зазначив, що під атакою банки.



"Вчора стихло о 22:30 і сьогодні розпочалося о 03:15 ранку. Наближаємось до 3 мільярдів запитів на сервіс за два дні", - повідомив співзасновник monobank



Нагадаємо, що ввечері 16 серпня на monobank здійснили велику DDOS-атаку.

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