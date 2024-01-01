Monobank другу добу потерпає від масштабної кібератаки

Monobank другу добу потерпає від масштабної кібератаки
Другу добу поспіль на monobank ведуть масштабну DDOS-атаку. Служби банку продовжують відбивати її.

Про це повідомляє співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Гороховський зазначив, що під атакою банки.

"Вчора стихло о 22:30 і сьогодні розпочалося о 03:15 ранку. Наближаємось до 3 мільярдів запитів на сервіс за два дні", - повідомив співзасновник monobank

Нагадаємо, що ввечері 16 серпня на monobank здійснили велику DDOS-атаку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Монобанк, атака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Курській області загинув Герой з Волині Роман Щостакевич
Сьогодні, 22:25
Monobank другу добу потерпає від масштабної кібератаки
Сьогодні, 21:25
Рада церков підтримала законопроєкт щодо заборони УПЦ МП
Сьогодні, 20:48
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 серпня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку тимчасово перекриють рух авто на виїзді з вулиці Звитяжної
Сьогодні, 19:18
Схожі новини
Monobank зазнав потужної DDoS-атаки: що відомо Monobank зазнав потужної DDoS-атаки: що відомо
20 січень, 09:47
«Відпадає усе, потрібно ремонтувати»: як після атаки РФ 22 червня відновлюють будинки в селі біля Луцька «Відпадає усе, потрібно ремонтувати»: як після атаки РФ 22 червня відновлюють будинки в селі біля Луцька
01 серпень, 08:20
Росія атакувала Житомирщину: пошкоджені близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури Росія атакувала Житомирщину: пошкоджені близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури
25 липень, 10:06
Росія вночі атакувала Київщину: є пошкодження Росія вночі атакувала Київщину: є пошкодження
16 липень, 10:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Курській області загинув Герой з Волині Роман Щостакевич
Сьогодні, 22:25
 0
Monobank другу добу потерпає від масштабної кібератаки
Сьогодні, 21:25
 0
Рада церков підтримала законопроєкт щодо заборони УПЦ МП
Сьогодні, 20:48
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку тимчасово перекриють рух авто на виїзді з вулиці Звитяжної
Сьогодні, 19:18
 0
Медіа
відео
1/8