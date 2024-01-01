Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 серпня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 серпня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Область

Мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ ,гроза.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 серпня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку тимчасово перекриють рух авто на виїзді з вулиці Звитяжної
Сьогодні, 19:18
Скільки вартують кавуни і дині та літні фрукти у Луцьку
Сьогодні, 18:14
МОЗ відсторонило гендиректора «Охматдиту»
Сьогодні, 17:08
Як надовго Україні вистачить людей для ведення війни: Буданов дав відповідь
Сьогодні, 16:18
Схожі новини
На Волині прогнозують дощі та грози На Волині прогнозують дощі та грози
Сьогодні, 10:09
Чи очікувати 40-градусної спеки вихідними, 17-18 серпня: прогноз синоптиків Чи очікувати 40-градусної спеки вихідними, 17-18 серпня: прогноз синоптиків
Сьогодні, 05:15
Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 12 серпня Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 12 серпня
11 серпень, 20:00
До України йде нова хвиля сильної спеки: синоптикиня назвала дати До України йде нова хвиля сильної спеки: синоптикиня назвала дати
05 серпень, 03:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку тимчасово перекриють рух авто на виїзді з вулиці Звитяжної
Сьогодні, 19:18
 0
Скільки вартують кавуни і дині та літні фрукти у Луцьку
Сьогодні, 18:14
 0
МОЗ відсторонило гендиректора «Охматдиту»
Сьогодні, 17:08
 0
Як надовго Україні вистачить людей для ведення війни: Буданов дав відповідь
Сьогодні, 16:18
 0
Медіа
відео
1/8