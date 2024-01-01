Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 серпня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.



Область



Мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ ,гроза.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 серпня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.Мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ ,гроза.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

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